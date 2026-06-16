Alcaldía de Bogotá ajusta ley seca para la segunda vuelta de elecciones presidenciales

La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó que la ley seca para la segunda vuelta presidencial comenzará a las 12:00 de la media noche del viernes 19 de junio y se extenderá hasta el lunes 22 de junio a las 12:00 m.

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La medida, que inicialmente estaba prevista para iniciar a las 6:00 p. m. del viernes, fue modificada tras conversaciones con gremios y representantes de establecimientos nocturnos y de comercio.

"La ley seca para la segunda vuelta empezará el viernes a las 12 de la noche, no a las 6 de la tarde. Esto, luego de acordarlo con varios sectores comerciales de la ciudad", explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Asobares celebra el ajuste de seis horas en la ley seca

La Asociación de Bares de Bogotá (Asobares) valoró positivamente la decisión, al señalar que "seis horas marcan la diferencia en empleo y economía de miles de negocios". En su comunicado, el gremio destacó que el cambio representa el reconocimiento de una preocupación legítima de empresarios, trabajadores y familias que dependen de la actividad gastronómica, turística y de entretenimiento nocturno.

"Este ajuste de seis horas refleja que las autoridades escucharon los argumentos técnicos presentados por Asobares y distintos actores económicos, permitiendo un equilibrio más adecuado entre las necesidades de seguridad propias de la jornada electoral y la protección de la actividad empresarial formal", indicó la organización.

Restricciones y seguridad durante la jornada electoral

Durante el periodo de ley seca estará prohibido el consumo, venta y comercialización de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales, así como su consumo en espacios públicos.

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"Esta decisión se toma pensando en la situación que vive el país actualmente por la elección presidencial y de esta manera garantizar la seguridad de la ciudad con el mayor pie de fuerza posible y así garantizar un proceso electoral pacífico", aseguró el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero.

Asobares reiteró que la medida no implica el cierre de negocios, sino únicamente la restricción en la venta y consumo de alcohol.

Además, insistió en que Colombia debe avanzar hacia "medidas sustentadas en evidencia, datos y evaluación de impactos", evitando restricciones generalizadas que afectan al comercio formal sin pruebas concluyentes sobre su efectividad.