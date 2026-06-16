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SpaceX se convierte en la quinta mayor capitalización bursátil del mundo tras superar a Amazon

El viernes, SpaceX recaudó 86.000 millones de dólares en su debut en Wall Street, la mayor oferta pública inicial de la historia.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

junio 16 de 2026
03:43 p. m.
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El gigante estadounidense de la industria aeroespacial SpaceX alcanzó este martes la quinta posición en el ranking mundial de capitalización bursátil, apenas días después de su histórica salida a bolsa.

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La compañía de Elon Musk superó a Amazon y rozó la valoración de Microsoft, consolidándose como uno de los actores más influyentes en los mercados globales.

Escalada meteórica en Wall Street

Poco después de la apertura de Wall Street, hacia las 14H20 GMT, la acción de SpaceX subía un 8,48%, hasta los 208,83 dólares, lo que situaba su valor de mercado por encima de los 2,7 billones de dólares. Con ello, dejó atrás a Amazon, cuya capitalización ronda los 2,65 billones, y llegó a superar brevemente a Microsoft, valorada en unos 2,9 billones.

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El liderazgo mundial sigue en manos de Nvidia, con más de 5 billones de dólares, seguida por Alphabet (Google) y Apple. Desde su debut bursátil el pasado viernes, el título de SpaceX se ha disparado cerca de un 40%, impulsado por la fuerte demanda de inversores particulares e institucionales.

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Un conglomerado impulsado por la IA

La visión de Musk de un conglomerado multifacético —que abarca cohetes, inteligencia artificial, chips, internet satelital y una red social— ha seducido a los mercados. “Hay un auténtico furor por la IA en los mercados mundiales y por cualquier grupo que pueda ser uno de los beneficiarios de estos gastos”, explicó Steve Sosnick, de Interactive Brokers, en declaraciones a la AFP.

El viernes, SpaceX recaudó 86.000 millones de dólares en su debut en Wall Street, la mayor oferta pública inicial de la historia, muy por encima de los 25.600 millones obtenidos por Saudi Aramco en 2019.

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