La construcción de la Línea 1 Metro de Bogotá supera el 80 % y avanza hacia su siguiente gran meta

La Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un 80,37 % de avance de obra con corte al 30 de junio de 2026, consolidando el principal hito del proyecto durante el primer semestre del año.

La cifra marca un nuevo punto de referencia para una de las obras de infraestructura más importantes del país y acerca el inicio de la marcha blanca, prevista para septiembre de 2027, etapa en la que se realizarán pruebas integrales del sistema sin pasajeros.

¿Cuál es el avance actual de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

El proyecto registra un avance general del 80,37 %, resultado del progreso alcanzado a lo largo de los 24 kilómetros del viaducto. Actualmente continúan los trabajos de integración entre la infraestructura civil y los sistemas ferroviarios, eléctricos, de comunicaciones, las estaciones y las intervenciones de espacio público, componentes necesarios para la futura operación del sistema.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que el objetivo de superar el 80 % de avance durante junio fue alcanzado. Además, informó que los trenes que se encuentran en fase de pruebas ya llegan hasta la Estación 4 y que han alcanzado una velocidad de 90 kilómetros por hora, como parte de los ensayos técnicos que acompañan el desarrollo del proyecto.

¿Qué novedades dejó el Metro de Bogotá durante junio de 2026?

Durante junio también se registraron avances adicionales en la Línea 1 del Metro de Bogotá. La ciudadanía eligió los nombres de tres estaciones: Ciudad Kennedy, Timiza y Santa Isabel. Asimismo, fue firmado el Decreto 229 de 2026, mediante el cual se ponen en marcha las Ondas Metropolitanas, una estrategia orientada a fortalecer el espacio público y la conexión peatonal en el entorno del corredor férreo.

Otro de los hitos del periodo fue la habilitación total de la estación Calle 26 – Atrio, que se convirtió en la primera estación nueva completamente operativa mientras continúan las obras del Metro de Bogotá. Este avance representa un paso adicional dentro del proceso de adecuación de la infraestructura que acompañará la futura entrada en funcionamiento del sistema.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.