¿Cómo funcionará el sistema pensional en 2027? La corte de devolvió al Congreso nueve artículos

Aunque la Corte Constitucional avaló la columna vertebral de la reforma pensional de Gustavo Petro, a la Cámara de Representantes volverán nueve artículos para subsanar los vicios de trámite e irregularidades por falta de debate.

El Congreso tendrá 30 días y, una vez terminen los debates, se enviarán los artículos de nuevo a la Corte para revisión. Sin embargo, la mayoría de los artículos, los que fueron aprobados, entrarán en vigor en 2027.

Fueron devueltos artículos relacionados con el beneficio de madres e hijos y la diferenciación de pueblos indígenas y comunidades negras y campesinas, como el 36, sobre semanas de pensión por hijos para las mujeres; 63, sobre inversión de los recursos pensionales; 84, sobre impuesto de renta a las pensiones y el manejo del fondo de ahorro del pilar contributivo.

Pero los pilares de la reforma se mantienen, empezando por el contributivo, con el que los afiliados tendrán que aportar sus primeros 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y el restante en las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI); el semicontributivo, para personas que no alcancen a pensionarse y tengan entre 300 y 1.000 semanas cotizadas, y el solidario, para personas que nunca cotizaron o cotizaron menos de 300 semanas.

¿Cómo funcionará el sistema pensional a partir de 2027?

En ‘A lo que vinimos’ de Noticias RCN, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), Andrés Velasco, explicó que, al mantenerse 92 artículos de la reforma:

“A partir del 1 de abril de 2027, todas las cotizaciones que se realicen van a dividirse en dos (…) todos los colombianos vamos a ser afiliados a Colpensiones y vamos a cotizar hasta 2,3 salarios mínimos en este fondo y las personas que ganan más, van a cotizar el 16% obligatorio en nuestra ACCAI”.

De no tenerlo claro, indicó que, “si el afiliado estaba en Colfondos, Porvenir, Protección o Skandia, esa misma es su ACCAI y si estaba en Colpensiones, decidió su ACCAI para finales de 2025 y puede consultarla”, en el Ministerio de Salud.

Y advirtió que, con la nueva reforma, “si no queda un esquema de financiamiento razonable, que cubra los costos de las pensiones, no hay forma de sostener los fondos privados. Hay un artículo de los que devolvieron al Congreso que, si no se perfecciona, podría poner en problemas la sostenibilidad de los fondos de pensiones”.