CANAL RCN
Colombia

¿Cómo funcionará el sistema pensional en 2027? La corte de devolvió al Congreso nueve artículos

El Congreso tendrá que debatir los artículos en 30 días y devolverlos para revisión a la corte.

Los fondos privados de pensiones pueden invertir hasta 70% en el exterior: Andrés Izquierdo
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
01:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Aunque la Corte Constitucional avaló la columna vertebral de la reforma pensional de Gustavo Petro, a la Cámara de Representantes volverán nueve artículos para subsanar los vicios de trámite e irregularidades por falta de debate.

El Congreso tendrá 30 días y, una vez terminen los debates, se enviarán los artículos de nuevo a la Corte para revisión. Sin embargo, la mayoría de los artículos, los que fueron aprobados, entrarán en vigor en 2027.

¿Qué pasará con su pensión? Los 9 puntos de la reforma pensional devueltos por la Corte
RELACIONADO

¿Qué pasará con su pensión? Los 9 puntos de la reforma pensional devueltos por la Corte

Fueron devueltos artículos relacionados con el beneficio de madres e hijos y la diferenciación de pueblos indígenas y comunidades negras y campesinas, como el 36, sobre semanas de pensión por hijos para las mujeres; 63, sobre inversión de los recursos pensionales; 84, sobre impuesto de renta a las pensiones y el manejo del fondo de ahorro del pilar contributivo.

Pero los pilares de la reforma se mantienen, empezando por el contributivo, con el que los afiliados tendrán que aportar sus primeros 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y el restante en las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI); el semicontributivo, para personas que no alcancen a pensionarse y tengan entre 300 y 1.000 semanas cotizadas, y el solidario, para personas que nunca cotizaron o cotizaron menos de 300 semanas.

¿Cómo funcionará el sistema pensional a partir de 2027?

En ‘A lo que vinimos’ de Noticias RCN, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), Andrés Velasco, explicó que, al mantenerse 92 artículos de la reforma:

“A partir del 1 de abril de 2027, todas las cotizaciones que se realicen van a dividirse en dos (…) todos los colombianos vamos a ser afiliados a Colpensiones y vamos a cotizar hasta 2,3 salarios mínimos en este fondo y las personas que ganan más, van a cotizar el 16% obligatorio en nuestra ACCAI”.

¿Qué pasa con su ahorro pensional si fallece? La verdad sobre la Reforma Pensional
RELACIONADO

¿Qué pasa con su ahorro pensional si fallece? La verdad sobre la Reforma Pensional

De no tenerlo claro, indicó que, “si el afiliado estaba en Colfondos, Porvenir, Protección o Skandia, esa misma es su ACCAI y si estaba en Colpensiones, decidió su ACCAI para finales de 2025 y puede consultarla”, en el Ministerio de Salud.

Y advirtió que, con la nueva reforma, “si no queda un esquema de financiamiento razonable, que cubra los costos de las pensiones, no hay forma de sostener los fondos privados. Hay un artículo de los que devolvieron al Congreso que, si no se perfecciona, podría poner en problemas la sostenibilidad de los fondos de pensiones”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

UNGRD entregó balance tras el sismo de magnitud 5.1 de este 26 de agosto en Colombia

Bogotá

¿Cuál será el papel de la gerente para Bogotá del Gobierno de De la Espriella?

Abelardo de la Espriella

Nombramiento exprés y renuncia horas después: ¿qué pasó con Carolina Soto y la presidencia de la CCI?

Otras Noticias

Bogotá

¿De cuánto son las multas por las infracciones que detectan las 18 cámaras que llegarán a Bogotá?

Son cinco las infracciones que detectan estos dispositivos.

Mercado de Fichajes

Del fútbol colombiano a la Premier League: negocio cerrado por varios millones

Deportivo Cali cerró la millonaria venta de uno de sus jóvenes talentos y recibiría una millonada por sus derechos deportivos.

Cuidado personal

Trabajo remoto: ¿quién responde si ocurre un accidente laboral en casa?

México

Capturan en México a presuntos implicados en esquema de fraude para exámenes de ingreso a la mayor universidad del país

Restaurantes

Comida cajún y jazz en vivo se unen para brindar una experiencia única en Bogotá