“Lo esperábamos vivo”: familiar de soldado fallecido en tragedia aérea de Puerto Leguízamo

La tragedia aérea en Puerto Leguízamo sigue dejando desgarradores testimonios. Ocho de los soldados fallecidos eran oriundos del departamento de Córdoba, donde sus seres queridos atraviesan horas de angustia mientras esperan la llegada de los cuerpos para darles el último adiós.

Entre las historias que reflejan la dimensión humana de la tragedia está la de Arley Camilo Tordecilla, un joven de 21 años oriundo del barrio Cantaclaro, en Montería. Su familia no lo veía desde hacía más de tres meses y esperaba su regreso en las próximas semanas para compartir juntos. La noticia de su muerte transformó esa expectativa en duelo.

“Lo esperábamos vivo”: el testimonio de una familia marcada por la tragedia

Los relatos de los familiares evidencian el impacto que dejó el accidente aéreo. “Nosotros lo esperábamos vivo, no así como nos está llegando ahora”, expresó la tía del uniformado, recordando las últimas conversaciones con el joven soldado. Según contaron, Arley Camilo había manifestado su deseo de reunirse con toda su familia en su próxima visita.

Historias similares se repiten en distintos municipios de Córdoba, como Montelíbano, Puerto Libertador y Cereté, de donde también eran oriundos otros soldados fallecidos. En cada uno de estos lugares, las familias enfrentan el mismo dolor y la misma espera.

Comunidades se preparan para despedir a los jóvenes militares

A medida que se confirma la llegada de los cuerpos, las comunidades comienzan a organizar homenajes para despedir a los soldados. Las ceremonias buscan no solo honrar su memoria, sino también acompañar a las familias en este momento de profundo duelo colectivo.

Las autoridades locales han indicado que estos actos serán espacios de reconocimiento al servicio de los jóvenes militares, quienes murieron en cumplimiento de su deber. Mientras tanto, el acompañamiento institucional continúa, brindando apoyo a los familiares durante el proceso de entrega de los cuerpos y las exequias.

El accidente del avión Hércules en Putumayo sigue siendo materia de investigación, pero para las familias, la prioridad es despedir a sus seres queridos y asimilar una pérdida que llegó de forma inesperada.