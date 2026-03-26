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VIDEO | Así fue la calle de honor para los once militares dados de alta tras accidente en Putumayo

Once de los 57 soldados que resultaron heridos fueron dados de alta en la tarde de este jueves.

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
05:07 p. m.
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Once militares que resultaron heridos en el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido el pasado lunes en Puerto Leguízamo, Putumayo, fueron dados de alta este jueves en el Hospital Militar de Bogotá.

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A la salida del centro médico, sus familiares los recibieron con aplausos y una calle de honor.

El accidente y sus consecuencias

El accidente aéreo dejó un saldo devastador: 69 miembros de la Fuerza Pública fallecieron y otros 57 resultaron heridos. La tragedia ha sido catalogada como uno de los hechos más graves en la historia reciente de la institución.

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Según el más reciente comunicado de Medicina Legal, “en el marco de la atención al accidente aéreo ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que se vio involucrada una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se recibió en la ciudad de Bogotá la totalidad de los cuerpos recuperados en el lugar del siniestro para adelantar los respectivos procesos técnico-científicos de identificación”.

Avances en la identificación de las víctimas

Para atender la magnitud del evento, Medicina Legal dispuso 12 equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas y técnicos de apoyo.

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El trabajo ha permitido, hasta el momento, la identificación de 37 víctimas. La entidad aseguró que se continúa con los procedimientos de abordaje, identificación y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares.

“Se trabaja de manera articulada para garantizar un proceso respetuoso y transparente”, señaló la institución en su comunicado.

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