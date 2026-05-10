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Tragedia en Cundinamarca: hallan sin vida a los cuatro trabajadores atrapados en una mina de Cucunubá

Una emergencia minera ocurrida en la vereda Pueblo Viejo dejó como saldo la muerte de cuatro trabajadores que habían quedado atrapados tras una explosión

Tragedia en Cundinamarca: hallan sin vida a los cuatro trabajadores atrapados en mina de Cucunubá
Foto: @JorgeEmilioRey

Noticias RCN

mayo 10 de 2026
09:40 a. m.
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La emergencia minera registrada en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca, terminó en tragedia. Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de los cuatro trabajadores que permanecían atrapados en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo, luego de una explosión ocurrida durante la tarde de este 9 de mayo.

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La información fue confirmada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien inicialmente había reportado que cuatro mineros se encontraban atrapados tras la detonación ocurrida en el interior de la mina.

Las víctimas fueron identificadas como Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.

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Lo que se sabe de la grave explosión en una mina de Cucunubá

La emergencia tras un devastadora explosión se presentó al finalizar la tarde del sábado en el interior de la mina Las Quintas, ubicada en zona rural del municipio de Cucunubá.

Tras conocerse el accidente, en la zona hicieron presencia unidades de Bomberos de Ubaté, ambulancias con personal médico y equipos especializados en emergencias mineras. También el Grupo de Rescate Minero, la Policía de Cundinamarca y funcionarios de la Alcaldía Municipal, quienes coordinaron las operaciones para intentar localizar a los trabajadores atrapados.

Durante varias horas, los equipos de rescate adelantaron maniobras en el interior de la mina mientras aumentaba la preocupación entre familiares y habitantes del sector.

Posteriormente, las autoridades informaron que los cuatro trabajadores fueron ubicados en un punto de la mina sin signos vitales y se iniciaron las labores para recuperar los cuerpos.

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Hallan los cuerpos de los cuatro mineros atrapados

El hallazgo de los cuerpos se produjo luego de las labores adelantadas por los organismos de rescate que permanecieron en la zona atendiendo la situación.

Las autoridades lamentaron lo sucedido y expresaron solidaridad con las familias de los mineros fallecidos, en medio de un nuevo accidente relacionado con actividades extractivas en el departamento.

Luego del accidente, las autoridades comenzaron la revisión de las condiciones legales y operativas de la mina Las Quintas.

Según la información entregada por el gobernador, el lugar contaba con título minero y con licenciamiento ambiental otorgado en diciembre del año anterior. Se analiza si la boca de mina donde ocurrió la emergencia hacía parte del lindero autorizado dentro de los permisos existentes.

Mientras avanzan las verificaciones técnicas y administrativas, los organismos competentes continúan recopilando información para establecer las circunstancias exactas que rodearon la explosión.

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