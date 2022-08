¿En qué quedaron? Finalizó proceso de empalme entre gobierno saliente y entrante

Falta una semana para que Colombia de un giro de Gobierno. Este 7 de agosto el representante del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se posesionará como el nuevo jefe de Estado tras resultar ser el candidato presidencial con más votos a favor.

Por esto, este martes fueron presentados los informes tras el proceso de empalme entre funcionarios salientes y entrantes. Según información, ya está claro qué seguirá y qué definitivamente no continuará en la nueva administración.

Fueron cinco semanas en las que coordinadores del empalme del Gobierno entrante identificaron las alertas que ellos consideran ha dejado este proceso.

“La primera en el sector inclusión en la que hay recortes presupuestales, el país de conoció el presupuesto general de la nación en la que nos preocupa el recorte a algunas transferencias monetarias”, indicó Daniel Rojas, coordinador de empalme.

¿Qué continúa y qué no?

Estos encuentros tenían como objetivo definir qué programas del Gobierno de Iván Duque continuaban y cuáles no.

“En el tema de cultura, este gobierno no va a continuar con el programa de política y programa de economía naranja, lo va a replantear de acuerdo con los planteamientos que se han hecho. Hay un programa de privatización progresiva del catastro, esto se tiene que replantear, los sistemas de información para toma de decisiones de política pública no pueden ser privatizados. Hemos dicho que este Gobierno va a replantear a policita de fraking por sus consecuencias en la vida y en la salud humana, también se ha dicho que el fracking no es una medida ni saludable, ni ambientalmente sostenible para un Gobierno que busca el cambio”, señaló Carolina Corcho, ministra de Salud designada.

Corcho, también agregó que en el nuevo gobierno “no habrá aspersión con glifosato en tanto los compromisos demostrados en el mundo entero frente a la salud pública y frente a la salud de las comunidades”.

Cabe mencionar que, aunque hay muchas diferencias entre los gobiernos, hay varios programas que se quedarán y seguirán siendo implementados.

“En educación hay un primor de propuesta de jornada única que es importante para este gobierno y que se debe modificar y continuar, sin embargo, está muy limitada, pero continuar. En ambiente hay una estrategia nacional de economía circular que se debe fortalecer con la inclusión de la población recicladora en vivienda y un esquema de funcionamiento de un programa para el otorgamiento de vivienda con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos ese programa debe continuar”, agregó Corcho.

La ministra entrante aprovechó para explicar por qué es necesaria una reforma en el sector Salud. “Porque de 30 EPS, 17 no cumplen condiciones financieras para manejar billonarios recursos públicos colombianos. Esto significa 10 millones de afiliados que la próxima Superintendencia tendrá que trasladar”.