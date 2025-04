Los angustiantes relatos de los habitantes de Santander de Quilichao tras ataques con explosivos

Este miércoles 16 de abril, en plena Semana Santa, los grupos armados ilegales detonaron dos cargas explosivas en el municipio de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca, dejando como resultado de estos ataques terroristas a una persona fallecida y otras dos heridas que fueron trasladadas a la clínica Valle de Lili en Cali.

Uno de los heridos es un suboficial del Ejército Nacional, quien permanece estable y sin lesiones de consideración, de acuerdo a los detalles entregados por la Tercera División. El otro es un funcionario de la empresa de energía del departamento, por quien todavía no hay información sobre su estado de salud.

Los relatos de los habitantes de Santander de Quilichao

"Fue horrible, eso tiré los cucharones por allá porque la gente corría y todos corríamos, pero no sabíamos qué era lo que pasaba", dijo Ana María Apoza, habitante de Santander de Quilichao quien trabaja en un restaurante muy cerca al lugar donde detonaron las cargas.

"Voy caminando y doña Nidia viene con el chofer de la grúa que estaba herido y entonces yo me acerqué al lado de allá de la grúa y allí fue que ya vimos la tierra, el humo que había salido, pero no nos hemos percatado de que había un muerto", comentó inicialmente Wilfran Carabalí.

"Todo el mundo corrió, cada uno para el otro lado. Los policías que estaban acá decían 'no disparen, no vayan a disparar, no vayan a disparar', decían los policías, porque claro, todo el mundo comenzó a correr", añadió.

La respuesta de las autoridades tras los ataques con explosivos en Santander de Quilichao

La Tercera División del Ejército Nacional se pronunció tras lo sucedido.

"Nuestras unidades militares implementaron los protocolos de seguridad y control, evitando nuevas afectaciones. En coordinación con las autoridades locales, se adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables".

"El Ejército Nacional rechaza enérgicamente este acto terrorista que pretende afectar la seguridad y tranquilidad de los habitantes del norte del Cauca, y ratifica su compromiso inquebrantable de continuar desarrollando operaciones militares para la protección de la población civil y afectar a los grupos armados organizados que atentan contra la vida y la paz de los colombianos".