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¿Quién era ‘Zarco Aldinever’? Disidente de la Segunda Marquetalia, detrás del magnicidio de Miguel Uribe

El testimonio de alias El Viejo está siendo clave para revelar las órdenes dadas por la Segunda Marquetalia en el crimen.

Noticias RCN

marzo 21 de 2026
04:17 p. m.
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En las últimas horas, la justicia avaló el preacuerdo y condenó a Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias El Viejo. Él fue uno de los principales implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

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Aquel 7 de junio de 2025, la tragedia quedó marcada, no solo en Bogotá, sino en el resto del país. El senador fue víctima de varios disparos por parte de ‘Tianz’, un adolescente. Uribe estuvo dos meses luchado por su vida hasta fallecer en la UCI de la Fundación Santa Fe.

El testimonio de ‘El Viejo’: clave en el caso

Pérez estuvo aliado con Elder José Arteaga (‘El Costeño’ o ‘Chipi’) para la planeación. En marzo de 2025, tres meses antes, vigiló al precandidato e incluso le tomó fotografías durante una reunión en el suroccidente de Bogotá.

Además, ‘El Viejo’ se puso en contacto con Katherine Andrea Martínez (‘Gabriela’), otra pieza clave en la búsqueda de esclarecer el magnicidio. Pérez, condenado a 22 años de prisión, reveló qué grupo estuvo detrás.

Aseguró que la Segunda Marquetalia, disidencia comandada por ‘Iván Márquez’, dio la orden para cometer el asesinato. ‘El Viejo’ estuvo enlazado con Kendry Téllez Álvarez, alias Yako.

‘Zarco Aldinever’, mano derecha de ‘Iván Márquez’

“Me dijo que había unos negocios buenos, pero que tenía que ir a hablar con un man en la frontera con Venezuela”, esto ocurrió en febrero de 2025. Otro nombre clave es el de ‘Zarco Aldinever’, mano derecha de ‘Iván Márquez’.

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El testimonio lo menciona así: “Él se me presenta, me dice ‘yo soy el Zarco’ y me dijo que estuviera tranquilo que estaba recomendado por Kendry (…) Me quería conocer en persona para saber si estaba dispuesto a trabajar directamente con ellos”

También se hace referencia a que el magnicidio iba a ser en otro punto de la ciudad y se detallan los roles de los otros capturados. La Segunda Marquetalia ofreció mil millones de pesos.

Esperemos que se muera el senador porque plata no dan hasta que el man no se muera.

De ‘Iván Márquez’ no se ha sabido mucho en los últimos años. Si bien se sospechó que había muerto, la inteligencia militar ha descartado esta hipótesis en más de una ocasión. Se cree que vive en Petare, Caracas (Venezuela).

José Manuel Sierra Sabogal era ‘Zarco Aldinever’ y, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, murió en manos del ELN el 11 de agosto de 2025 en la frontera con Venezuela. Era uno de los hombres más sanguinarios de las disidencias.

Los tiempos entonces apuntan que el magnicidio se habría planeado en la frontera, mientras que en paralelo el grupo armado negociaba con el Gobierno en la paz total.

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