¿Quiénes son los implicados en denuncia de acoso en cumbre COP27?

El sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expidió un comunicado en el que se refirió a la denuncia por presunto acoso sexual ocurrida durante la Cumbre COP27 que se realiza en Sharm El-Sheikh, Egipto.



La Cancillería indicó que la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) informó al Gobierno Colombiano sobre una acusación contra dos miembros de la delegación de nuestro país en el evento por lo que inició una investigación de lo sucedido.

“El Gobierno Nacional es enfático en condenar cualquier acto de intimidación, acoso o vulneración de los derechos de la mujer”, señala el comunicado.

¿Quiénes son los implicados en la denuncia de acoso sexual en la COP27?

El Ministerio de Relaciones Exteriores no ha revelado aún la identidad de lo señalados en el caso, sin embargo, fuentes dijeron a Noticias RCN que se trata de personas que hacen parte de la delegación de Colombia más no son funcionarios del Gobierno Nacional.



Esto fue confirmado por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter:



“(...) Las personas que fueron acusadas no son de la Presidencia, ni funcionarios públicos”, escribió el mandatario.

Y mientras se adelanta la investigación y atendiendo el código de conducta de la CMNUCC, les fueron suspendidas las acreditaciones a los dos implicados.

La COP27 se llevó a cabo el 7 y 8 de noviembre en Sharm el-Sheij con más de 120 jefes de Estado y de gobierno. Allí se debatió la creación de un fondo específico para que los países en desarrollo puedan hacer frente a los daños y pérdidas a causa del cambio climático.