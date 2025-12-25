CANAL RCN
Grave incendio en Medellín habría sido provocado por un volador: hay menores heridos

El hecho dejó un saldo de cinco personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad.

diciembre 25 de 2025
11:32 a. m.
A través de su cuenta oficial en X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez compartió detalles de un grave incendio que se registró en las últimas horas en una vivienda del sector de Granizal. Esto, luego de que presuntamente un volador fuera el detonante de la emergencia.

De acuerdo con la información preliminar, el incendio se propagó rápidamente dentro de la vivienda, lo que ocasionó que tres niños de 6, 8 y 11 años resultaran gravemente afectados por la prolongada inhalación de humo.

Los menores fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales, donde permanecen en unidades de cuidados intensivos bajo estricta observación médica.

“Mientras se celebraba la Navidad, una familia vivía una tragedia. Siendo las 2:49 a. m. de hoy, se recibió una llamada a la línea 123 reportando un incendio domiciliario, al parecer ocasionado por un volador que cayó sobre una vivienda ubicada en la Cra. 38 x 104, sector Granizal”, indicó el mandatario.

En el mismo incidente también resultaron dos adultos lesionados, quienes fueron evacuados y atendidos por el personal de emergencia.

Hasta el momento no se han entregado detalles oficiales sobre la gravedad de sus heridas, aunque se confirmó que reciben atención hospitalaria.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las causas del incendio y confirmar si el uso de pólvora fue el origen de la conflagración.

Autoridades hacen llamado para evitar el uso de pólvora en la celebración de Fin de Año

Entretanto, reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la manipulación de artefactos pirotécnicos, especialmente en zonas residenciales, debido al alto riesgo que representan para la vida y la integridad de las personas, en especial de niños y adultos mayores.

“El equipo técnico evalúa las afectaciones estructurales de la vivienda, mientras que nuestro equipo social de @alcaldiademed brinda acompañamiento y atención a las personas afectadas”, añadió el alcalde.

Cabe mencionar que este incidente corresponde al cuarto incendio registrado en el mes de diciembre relacionado con el uso de pólvora y globos de mecha.

