Los movimientos estratégicos de la izquierda para definir su candidato en las elecciones

En las últimas semanas, los movimientos en el Pacto Histórico han tomado relevancia con una serie de reuniones que buscan estructurar la coalición de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Estas reuniones, organizadas por el embajador colombiano en Londres, Roy Barreras, tienen como objetivo principal consolidar las fuerzas de izquierda y centro izquierda en el país para elegir a un candidato único que represente a este bloque.

La cita clave de este proceso será la consulta interna programada para el 26 de octubre, donde los distintos sectores del Pacto Histórico decidirán a quién postularán para enfrentar a la oposición en marzo de 2026.

Los movimientos estratégicos del Pacto Histórico para definir su candidato en las elecciones

La jornada política comenzó el miércoles 26 de febrero, cuando Barreras organizó dos reuniones consecutivas en la capital británica. La primera de ellas reunió a la exministra de Salud, Carolina Corcho; el exministro de Cultura, Juan David Correa; y Gustavo Bolívar, actual director del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

En esta reunión, los participantes discutieron la posibilidad de afianzar el apoyo entre las diferentes facciones del Pacto Histórico y afinar detalles sobre la futura coalición. Sin embargo, lo que destacó de este encuentro fue que la segunda reunión, programada para ese mismo día, fue organizada de forma separada.

En esta segunda reunión se dieron cita figuras de gran peso en la política colombiana, tales como Jaime Dussán, presidente de Colpensiones; María José Pizarro, congresista del Pacto Histórico; Alirio Uribe, Heráclito Landinez y Gloria Flórez

Esta división entre los dos encuentros no fue casual: según fuentes cercanas a los participantes, tanto Gustavo Bolívar como María José Pizarro expresaron su deseo de no coincidir en un mismo espacio, lo que subraya las tensiones internas dentro de la coalición de izquierda. Las diferencias, aunque todavía no completamente reveladas, parecen girar en torno a estrategias y el manejo del poder dentro de la coalición.

¿Cuál era el objetivo de las dos reuniones programadas?

El objetivo general de estas reuniones fue comenzar a estructurar la organización de los diferentes sectores de izquierda y centro izquierda, con miras a la consulta interna que se llevará a cabo el 26 de octubre de este año.

En esa fecha, las distintas fuerzas que conforman el Pacto Histórico elegirán al candidato que los representará en las elecciones presidenciales de marzo de 2026. Es importante destacar que, tras esa consulta, el candidato elegido por el Pacto Histórico se enfrentará en las urnas a los demás aspirantes del denominado Frente Amplio, una coalición que incluye a sectores cercanos al santismo y al Partido Liberal, que también se preparan para presentar un candidato unitario.

Los nombres de los posibles candidatos

Aunque todavía faltan varios meses para la consulta, los nombres de varios posibles candidatos ya han comenzado a sonar con fuerza: se menciona a Gustavo Bolívar como el favorito de Colombia Humana, quien podría ser el candidato de esta corriente política.

Por su parte, María José Pizarro, conocida por su cercanía con Gustavo Petro y su liderazgo en el Pacto Histórico, es considerada como la posible representante de los Progresistas en esta consulta. También se habla de Martha Peralta como candidata.

Asimismo, uno de los nombres que ha cobrado mayor relevancia en las últimas semanas es el de Jaime Dussán, presidente de Colpensiones. Diversas fuentes indican que Dussán podría ser el candidato del Polo Democrático, un partido tradicional de izquierda en Colombia.

No obstante, uno de los factores más importantes que influirá en el panorama electoral es la decisión de Alexander López, quien debe determinar en los próximos días si continuará en su cargo dentro del Gobierno Nacional o si se alejará de la política para lanzarse como candidato.

Además, otros nombres comienzan a aparecer como posibles candidatos en el escenario electoral. Por ejemplo, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien se ha mantenido activo dentro del panorama político, está considerando su postulación a la Presidencia.

Desde el sector santista también se mencionan varios nombres como potenciales aspirantes. Entre ellos, destacan Luis Gilberto Murillo, exministro y político del Partido Liberal; Juan Fernando Cristo, exministro del Interior; y, por supuesto, el propio embajador Roy Barreras, quien, además de ser uno de los arquitectos de la coalición, tiene la ventaja de contar con su propio partido político, lo que le permitiría presentarse sin necesidad de someterse a una consulta.

Finalmente, la lista de posibles candidatos se extiende aún más con figuras como Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, y Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena.