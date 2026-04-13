Minambiente presentó el plan para el control de hipopótamos en Colombia: autorizan eutanasias

El Gobierno Nacional presentó los lineamientos y metas para el manejo y control del hipopótamo común en Colombia, una especie exótica invasora que ha generado impactos en los ecosistemas y comunidades.

La ministra (e), Irene Vélez Torres, socializó la estrategia junto con autoridades ambientales como como Corpoboyacá, Corantioquia, la CAS y el Instituto Humboldt.

Medidas oficiales para el control de hipopótamos en Colombia

El plan establece tres líneas principales de acción: eutanasia, translocación (traslado) y confinamiento. Estas medidas forman parte de una hoja de ruta basada en estudios científicos, decisiones normativas y antecedentes técnicos recopilados en el Plan de Prevención, Control y Manejo de la Especie Exótica Invasora.

En cuanto a la eutanasia, se contemplan protocolos como la inyección química y el uso de métodos físicos controlados por personal certificado, garantizando criterios éticos, trazabilidad y bioseguridad en la disposición final de los animales. Se estima que unos 80 ejemplares serían objeto de esta medida, recordando que habría unos 200 en territorio nacional.

La translocación incluye el traslado de ejemplares a zoológicos o santuarios nacionales e internacionales, proceso que requiere permisos CITES. Sin embargo, el Gobierno señaló que no se han obtenido respuestas positivas en gestiones realizadas con varios países y asociaciones, lo que limita su viabilidad. Además, enfrenta trámites extensos y marcos regulatorios internacionales.

Confinamiento, costos y limitaciones del plan

Otra de las estrategias es el confinamiento, que implica el aislamiento físico de los individuos en áreas delimitadas hasta su muerte natural. Esta medida contempla la esterilización como acción complementaria, pero presenta limitaciones importantes debido a sus altos costos y a la necesidad de infraestructura robusta para su implementación.

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Entre las restricciones identificadas se encuentran la obligatoriedad de castrar a todos los individuos, el riesgo de hacinamiento y la complejidad logística para mantener a los animales en condiciones adecuadas. Estas variables han sido consideradas dentro del enfoque técnico del plan.

La circular firmada por la ministra establece por primera vez recursos específicos para ejecutar estas acciones, con una inversión superior a los $7.000 millones. Según el Gobierno, estas decisiones priorizan el cuidado de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades afectadas.