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Alcalde de Bogotá convoca a más voluntarios en puntos de acopio para enviar ayudas a Venezuela

El alcalde Carlos Fernando Galán hizo un llamado a la ciudadanía para que más personas se sumen y hagan sus donaciones.

Foto: AFP
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Noticias RCN

julio 02 de 2026
08:53 p. m.
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Bogotá y Colombia se han sumado a las diferentes ayudas humanitarias que se han recolectado para ser enviadas directamente a las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron, el pasado miércoles 24 de junio, a Venezuela.

Por esto, las autoridades distritales hicieron un nuevo llamado a la ciudadanía para mantener activa la cadena de apoyo y llegar a las comunidades más afectadas del vecino país.

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Puntos de acopio en Bogotá para enviar ayudas a Venezuela

Durante la más reciente visita del alcalde Carlos Fernando Galán, en el Movistar Arena, se hizo un llamado de agradecimiento a la ciudadanía que ha estado a disposición de ayudar a las comunidades afectadas por los terremotos.

Allí se exaltó el trabajo de voluntarios, fundaciones, empresas y ciudadanos. Pero también se hizo un llamado para mantener la cooperación ciudadana.

Por esto, los tres puntos de acopio que siguen recibiendo donaciones en Bogotá están ubicados en el parqueadero del Movistar Arena, el parqueadero de la puerta 4 del Vive Claro y el parqueadero de Corferias.

“Estos centros de acopio continúan funcionando gracias al trabajo articulado entre organizaciones sociales, empresas privadas, voluntarios y entidades distritales, que diariamente reciben, clasifican y organizan las ayudas antes de su envío”, aseguró la Alcaldía por medio de un comunicado.

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Así mismo, las autoridades distritales hicieron un llamado para donar principalmente insumos médicos. Entre los elementos más requeridos se encuentran sueros, catéteres para adultos y niños, cánulas nasales y medicamentos para enfermedades crónicas.

Dentro de las recomendaciones para donar estos medicamentos se encuentran: que el medicamento cuente con fecha de vencimiento mayor al 2027, mantener visible el lote, la fecha de fabricación y los requisitos para cumplir los protocolos de recepción y distribución.

La ropa para menores y elementos de aseo, especialmente femeninos, son otras de las prioridades dentro del listado de insumos requeridos.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado para que más personas se sumen como voluntarios y apoyen la labor de clasificar y organizar los insumos donados.

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