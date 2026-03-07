CANAL RCN
Colombia Video

Desde el aire lo tenían en la mira: capturan a presunto expendedor reincidente en Ciudad Bolívar

Durante el registro, le fueron incautadas 70 cápsulas de bazuco y dinero en efectivo.

Noticias RCN

julio 03 de 2026
01:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el barrio El Tesoro, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, la Policía Nacional capturó a un hombre de 22 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Se disfrazó de vigilante para entrar al apartamento de su expareja en Bogotá: la golpeó, la amarró y la abusó
RELACIONADO

Se disfrazó de vigilante para entrar al apartamento de su expareja en Bogotá: la golpeó, la amarró y la abusó

El procedimiento se desarrolló gracias al seguimiento del Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SIART), que permitió detectar un flujo constante de personas hacia un cambuche improvisado donde, al parecer, se comercializaban sustancias alucinógenas.

Operativo apoyado desde el aire

Con la información suministrada por los operadores del SIART, uniformados del CAI La Joya llegaron al lugar e interceptaron al sospechoso.

Rompió el silencio la mejor amiga de Natalia Villalba: así fueron los días previos al feminicidio
RELACIONADO

Rompió el silencio la mejor amiga de Natalia Villalba: así fueron los días previos al feminicidio

Durante el registro, le fueron incautadas 70 cápsulas de bazuco y dinero en efectivo, presuntamente producto de la actividad ilícita. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Reincidencia en el mismo delito

De acuerdo con información preliminar, este hombre sería un expendedor conocido en el sector, pues semanas atrás habría sido capturado por la presunta comisión del mismo delito.

Pareja habría explotado sexualmente a su propia hija por años en Bogotá: enviaban sus videos hasta Australia
RELACIONADO

Pareja habría explotado sexualmente a su propia hija por años en Bogotá: enviaban sus videos hasta Australia

La Policía Nacional reiteró su compromiso de fortalecer los controles contra el tráfico de estupefacientes e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y tranquilidad de sus comunidades a la línea 123.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Exclusivo | Video en el que apareció alias Marlon fue manipulado, según las autoridades

Cesar

VIDEO | Impresionante vendaval en La Loma, Cesar, deja más de 400 familias damnificadas

Abuso sexual

Se disfrazó de vigilante para entrar al apartamento de su expareja en Bogotá: la golpeó, la amarró y la abusó

Otras Noticias

Venezuela

Pequeño de nueve años fue hallado con vida, pero atrapado bajo los escombros en Venezuela

El menor estaría a seis o siete metros de profundidad junto a un adulto que, al parecer, sería su madre.

Comercio

El nuevo lujo inmobiliario: el 'boom' de las casas de autor seduce al capital colombiano

La firma de un arquitecto se vuelve el activo escaso del residencial premium.

Selección Colombia

‘El Cole’ confía en la victoria de Colombia ante Ghana: “Hoy les ganamos con ganas”

Viral

El famoso espiritista de Ghana rompió el silencio antes del partido vs. Colombia: ¿qué dijo?

Enfermedades

El peligro oculto del colesterol elevado en personas delgadas