Desde el aire lo tenían en la mira: capturan a presunto expendedor reincidente en Ciudad Bolívar

En el barrio El Tesoro, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, la Policía Nacional capturó a un hombre de 22 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló gracias al seguimiento del Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SIART), que permitió detectar un flujo constante de personas hacia un cambuche improvisado donde, al parecer, se comercializaban sustancias alucinógenas.

Operativo apoyado desde el aire

Con la información suministrada por los operadores del SIART, uniformados del CAI La Joya llegaron al lugar e interceptaron al sospechoso.

Durante el registro, le fueron incautadas 70 cápsulas de bazuco y dinero en efectivo, presuntamente producto de la actividad ilícita. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Reincidencia en el mismo delito

De acuerdo con información preliminar, este hombre sería un expendedor conocido en el sector, pues semanas atrás habría sido capturado por la presunta comisión del mismo delito.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de fortalecer los controles contra el tráfico de estupefacientes e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y tranquilidad de sus comunidades a la línea 123.