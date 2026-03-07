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¿Por qué está suspendido el servicio de TransMiCable en Ciudad Bolívar?

Trabajadores del operador, La Rolita, se encuentran desde temprano en la mañana en el sistema.

Foto: bogota.gov.co
Foto: bogota.gov.co

Jorge Leonardo Alzate

julio 03 de 2026
02:51 p. m.
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A las 4:30 a.m. del viernes, 3 de julio, cuando debía entrar en operación el servicio de Transmicable, en la localidad de Ciudad Bolívar, Transmilenio anunció a través de sus canales oficiales que se encontraba suspendido.

De acuerdo con la empresa de transporte masivo de Bogotá, se presentó una novedad técnica, que impidió "la operación comercial en el horario habitual”; lo que obligó, “desde tempranas horas”, al equipo técnico del operador: La Rolita, a atender la situación.

Desde entonces, han “estado trabajando de manera intensiva para resolver la situación en el menor tiempo posible, con el objetivo de restablecer el servicio y minimizar el impacto en los usuarios”.

Sin embargo, en una última actualización, sobre la 1:34 p.m., Transmilenio informó que seguía registrándose una novedad operativa, que impedía la operación de Transmicable.

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Transmilenio monitorea la situación y ha tomado medidas para garantizar la movilidad en el sector:

Desde que fue reportada la Novedad Operativa, Transmilenio ha estado monitoreando de cerca la situación y adoptó medidas para garantizar la movilidad de los habitantes y trabajadores del sector.

De acuerdo con la directora técnica de la troncal, Lucy Cucaita Cruz, “mientras Transmicable, en Ciudad Bolívar, inicia su operación, desde Transmilenio se sigue trabajando para implementar estrategias”.

Para el ingreso o salida del Portal El Tunal, se recomendó a los usuarios utilizar las rutas alimentadoras de Vista Hermosa, Paraíso y Villa Gloria. Además, se reforzaron las rutas Transmizonal que recorren el sector, como la 624, P39, HK646, HD627, HB631 y la 6 – 4 Paraíso.

Además, “se extendió la operación de la ruta HH632 hacia el sector de Vista Hermosa, para generar una nueva alternativa de viaje para los usuarios”, según comentó Cucaita Cruz.

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Hasta solucionar el problema, Transmilenio se comprometió a seguir trabajando:

El jefe de mantenimiento de Transmicable, José Jácome, informó que, “desde primera hora, un equipo está dedicado a identificar y resolver la falla que se está presentando”.

Y se comprometió a seguir trabajando hasta solucionar el problema, añadiendo que, la prioridad del sistema “es garantizar un servicio seguro y confiable a la comunidad”. El Transmicable de Ciudad Bolívar beneficia a 700.000 personas y, en condiciones normales, puede transportar a 7.200 pasajeros cada hora.

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