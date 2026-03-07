Exclusivo | Video en el que apareció alias Marlon fue manipulado, según las autoridades

Noticias RCN conoció en exclusiva el documento de inteligencia en el que el Comando de las Fuerzas Militares señala que el video en el que supuestamente apareció alias Marlon fue manipulado.

Iván Idrobo Arredondo o ‘Marlon’ ha sido uno de los hombres de confianza de alias Iván Mordisco, el principal cabecilla del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias.

Espectrograma concluyó que hubo manipulación en el video

El 20 de junio de 2026 se había efectuado una operación militar en el Cauca que resultó con la muerte de ‘Marlon’. Sin embargo, días después, apareció el 27 de junio un video del cabecilla hablando acerca de las elecciones; por lo que se generó la duda si efectivamente había sido dado de baja.

Los militares señalan que este video habría sido manipulado. Inclusive, el general Hugo López reiteró que el cabecilla fue abatido un día antes de la primera vuelta presidencial.

Mencionó que los técnicos especializados encontraron inconsistencias en el contenido y alteraciones al tratamiento digital.

¿En dónde están las inconsistencias del video?

El documento conocido por Noticias RCN muestra el espectrograma que se le hizo al contenido audiovisual. A partir del minuto 6:30, se identificó discontinuidad acústica, aumento de la densidad de la señal y discrepancia entre las ondas.

A nivel detallado, se menciona una mayor presencia de energía espectral y discrepancia entre el segmento posterior y el tramo anterior. Esto posiblemente fue el resultado de una edición con audio externo, compresión dinámica, cambio de fuente de grabación o procesamiento algorítmico de la voz.

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Si bien el análisis visual no permite concluir de forma definitiva la presencia de inteligencia artificial, los cambios confirman una manipulación a partir del minuto 6:30.

Para hacer un análisis más profundo, se recomienda auditar los metadatos, cambios de códec, niveles RMS/LUFS, el ruido de fondo, la continuidad de fase y las transiciones muestra a muestra.