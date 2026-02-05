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Policías se cargaron al hombro y sacaron más de 600 kilos de explosivos en la vía Panamericana

Los uniformados hablaron con Noticias RCN y contaron cómo fue el miedo que experimentaron para lograr la hazaña.

Noticias RCN

mayo 02 de 2026
07:26 p. m.
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Noticias RCN conoció en exclusiva la historia de dos héroes: policías que, al hombro y desafiando a la muerte, sacaron más de 600 kilos de explosivos en la vía Panamericana, la cual se ha visto afectada en los últimos días por la crudeza de los grupos armados.

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Con esta hazaña, los uniformados evitaron una tragedia monumental. En diálogo con Noticias RCN y guardando el anonimato de su identidad, contaron cómo arriesgaron sus vidas.

Más de 600 kilos escondidos en una alcantarilla

Gracias a la información de la comunidad y de inteligencia militar, encontraron seis cilindros bomba cargados con más de 600 kilos de explosivos el pasado jueves 30 de abril en la concurrida vía.

“La ubicación donde estaban era bastante difícil. Para eso estamos entrenados, para medir cualquier situación crítica en el terreno. Tenemos que llegar y poder eliminar esa amenaza para que la gente se sienta segura”, expresó uno de los uniformados.

Ambos contaron, no solo la complejidad de la desactivación de los explosivos, sino la preocupación que hubo: “Estos artefactos son catalogados como artefactos explosivos improvisados fabricados por ellos mismos y ensamblados en contenedores”.

La violencia azota al Cauca

Tuvieron que cargarse al hombro los cilindros bomba para sacarlos de la alcantarilla en donde los habían instalado y poderlos desactivar.

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Teniendo en cuenta la carga, si los artefactos explotaban, podía ocurrir una tragedia peor que la acontecida en El Túnel de Cajibío, la cual dejó 21 muertos y más de 30 heridos.

“Sencillamente, no somos máquinas, sino seres humanos. También tenemos familias. Es sacarle provecho al miedo y así tomar las mejores decisiones”, narró el uniformado.

Los últimos días han sido trágicos en el Cauca y el resto del suroccidente. Aparte de la explosión en Cajibío, se han reportado otros atentados y el asesinato de un trabajador del sector azucarero.

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