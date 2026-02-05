24 años de la masacre de Bojayá: una huella imborrable que aún duele en Chocó

Hoy, sábado 2 de mayo, se cumplen 24 años desde que el país sufrió uno de sus peores episodios de violencia.

En el 2002, Bojayá fue el epicentro de una masacre que dejó una huella imborrable. Más de dos décadas después, el panorama en el Chocó no ha cambiado.

Conflicto entre las FARC y los paramilitares

La masacre en Bojayá fue uno de los hechos más trágicos del conflicto armado en Colombia que marcó para siempre la historia de este territorio, donde decenas de familias quedaron en medio de la violencia.

Ese día, la comunidad buscó refugio en la iglesia de Bellavista, creyendo encontrar protección en medio de los enfrentamientos entre grupos armados, pero, desafortunadamente, la historia fue otra.

“La masacre se da porque actores de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas se enfrentan y deciden hacerlo en medio de la población civil de Bojayá”, narró el sacerdote Antún Ramos Cuesta.

48 niños y niñas entre las víctimas

El 1 de mayo de 2002 comenzaron los combates y, sobre las 11:00 a.m. del día siguiente, los paramilitares le lanzaron un explosivo a las FARC y el grupo armado responde con una pipeta que terminó cayendo en la iglesia.

RELACIONADO Autoridades celebran la desmovilización de disidentes de las Farc más grande en lo que va de 2026

79 personas resultaron muertas (algunos registros apuntan que más), entre las cuales hubo 48 menores de edad. La Defensoría recordó que, para ese momento, se habían emitido alertas tempranas que no fueron atendidas.

La explosión convirtió el refugio en escenario de guerra. El sacerdote contó cómo vivió ese momento: “El caos de ver que la pipeta cae donde teníamos a los niños y mujeres embarazadas fue un hecho muy doloroso. Ahí yo pierdo por ratos la conciencia”.

Tras la masacre, el desplazamiento marcó el destino de muchas familias. El temor de la comunidad no es un solo recuerdo. Hoy, el Chocó continúa enfrentando hechos de violencia que mantienen en riesgo a los habitantes.