Lyan relató a su padrastro el secuestro: "estuvo cuatro días amarrado"

Joshua, padrastro de Lyan Hortúa, fue el primero en hablar con el menor tras ser liberado. Aseguró que se encuentra bien y en diálogo con Noticias RCN relató lo que le contó el menor sobre los 18 días que estuvo en cautiverio.

Dijo que los primeros días estuvo amarrado y luego lo soltaron. "Fueron noches muy tristes, duró cuatro días amarrado, humillado y estaba esperando siempre que nosotros saliéramos a ayudarlo, a traerlo aquí".

Agregó que, según Lyan, recibió buen trato, sin groserías: "siempre dormía en una cama y nunca tenía ni televisión ni nada (...) que le daban siempre buen trato y nada, nunca de grosería ni nada".

El pequeño además le contó que le proporcionaron medicamento para las alergias que sufre. "Igual nosotros le mandamos el medicamento a él y me dice que sí le llegó el medicamento".

Le dije que me perdonara: las primeras palabras de Joshua a Lyan

Joshua reveló que una vez se reencontró con Lyan le pidió perdón, afirmó que se sintió mal por no ayudarlo.

"Lo primero que le dije fue que me perdonara, porque sentí que fue mi parte no ayudarlo. Le dije que me perdonara porque me sentí mal, sentí que debí ayudarlo como niño, como persona, como nuestro hijo".

RELACIONADO Esta es la primera imagen de Lyan Hortúa en libertad tras 18 días secuestro

Añadió que están felices por el regreso de Lyan y que estarán pendientes de su evolución porque la situación fue muy dura para el menor y toda la familia.

Finalmente agradeció el apoyo que recibió de los colombianos durante los 18 angustiosos días en los que su hijo estuvo en manos de las disidencias de las Farc.

"Estamos muy felices, la verdad, muy agradecidos con todas las personas que se conmovieron, con el Canal RCN, con todas las personas que se solidarizaron con nosotros. Las personas que no nos conocen, la familia, todos que hicieron marchas. Estamos muy conmovidos".