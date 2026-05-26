Así fueron las horas previas a la muerte de Kevin Santiago Ángel: mamá contó cómo fue la última llamada

Bogotá vuelve a estremecerse por otro macabro crimen. Pocos días de encontrar el cuerpo de Yulixa Toloza, se registró otra desaparición que culminó en tragedia.

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El profesor de educación física Kevin Santiago Ángel fue reportado como desaparecido desde el miércoles 20 de mayo. Las autoridades pusieron en marcha un robusto operativo que concluyó el viernes 22 de mayo, cuando se encontró el cuerpo. Días después, se confirmó la identidad.

Medicina Legal dio más detalles

Lo último que se supo de este hombre de 31 años, que ejercía como docente en un colegio distrital en Bosa, es que en la noche había salido del gimnasio con rumbo a su casa.

El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, entregó detalles en La FM. En primer lugar, afirmó que hubo circunstancias especiales que están bajo investigación.

“Lo cierto es que el cuerpo de Kevin no lo podemos entregar todavía, nos vamos a demorar algunos días”, afirmó Cortés al explicar que el procedimiento está siendo complejo y se está en la etapa del abordaje.

Similitudes con el caso de Neill Felipe Cubides

Asimismo, confirmó que este caso tendría similitudes con la desaparición y asesinato del profesor Neill Felipe Cubides: “Son situaciones muy parecidas y eso está investigando la Fiscalía”.

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De igual forma, La FM habló con Marta Garzón, la mamá del docente. Aquel día, hablaron como de costumbre por teléfono, siendo la última llamada a las 6:20 p.m.

Ángel atendió sus clases en el colegio y cuando habló con su mamá, le avisó que se encontraba en el gimnasio en el barrio Gran Colombiano. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un video con el vacío que tenía la historia.

En la madrugada del jueves 21 de mayo, tres personas sacaron una maleta de una vivienda. En esta, fueron hallados los restos del docente. En el proceso están siendo investigados 12 posibles implicados.

Al parecer, Ángel entró a este lugar acompañado de una mujer, por lo que se maneja la hipótesis de que haya sido un crimen relacionado con algo sentimental.