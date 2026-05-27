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Figura de Millonarios estalló tras fracaso en Sudamericana: "De las vergüenzas más grandes de mi carrera”

Jugador de Millonarios reaccionó con dureza tras la eliminación en Copa Sudamericana 2026 y calificó el momento del club como “una de las vergüenzas más grandes” de su carrera.

Millonarios en Copa Sudamericana
Foto: Millonarios

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
07:23 a. m.
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La crisis deportiva de Millonarios sumó un nuevo capítulo luego de la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana. El conjunto azul cayó 1-2 frente a O'Higgins en la última fecha de la fase de grupos y quedó sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del torneo continental.

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La derrota no solo significó el adiós internacional de Millonarios, sino también el cierre de un semestre para el olvido. El club bogotano tampoco logró clasificar entre los ocho mejores del campeonato local, situación que aumentó el malestar entre los jugadores, el cuerpo técnico y la hinchada.

Uno de los más golpeados tras el compromiso fue el defensor Jorge Arias, quien habló con los medios en zona mixta y dejó fuertes declaraciones sobre el momento que atraviesa el equipo.

Jorge Arias no ocultó su frustración tras la eliminación

El zaguero central reconoció que el grupo vive una etapa complicada y aseguró sentirse agotado por los constantes tropiezos deportivos del club durante las últimas temporadas.

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“Estoy cansado de fracasar, venimos de fracaso en fracaso. Una cadena de fracasos que de verdad cansa... Es una de las vergüenzas deportivas más grandes de mi carrera”, expresó Arias tras el pitazo final.

Sus palabras rápidamente generaron reacciones entre los aficionados en redes sociales, especialmente por el tono autocrítico del futbolista, quien también reconoció el descontento de la hinchada azul.

Millonarios terminó el semestre sin objetivos cumplidos

Otro de los momentos más emotivos de la declaración ocurrió cuando el defensor mencionó a Radamel Falcao García, uno de los referentes del plantel y figura histórica del fútbol colombiano.

“No queríamos que Falcao se fuera de esta manera. Aceptamos todo lo que nos quiera decir los hinchas, lo merecemos”, agregó Arias.

Ahora, Millonarios deberá replantear su proyecto deportivo para el segundo semestre del año, en medio de cuestionamientos por el rendimiento del equipo y la presión de una afición que esperaba pelear por títulos tanto en Colombia como a nivel internacional.

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