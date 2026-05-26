Video del momento en el que sacan el cuerpo desmembrado del profesor Kevin Santiago Ángel en una maleta

En medio de la consternación por el aterrador crimen del profesor Kevin Santiago Ángel, quien estuvo desaparecido durante cinco días y cuyo cuerpo fue hallado en un depósito de escombros en el barrio El Tintal, en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, Noticias RCN conoció un video clave en el caso.

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El material audiovisual muestra el momento exacto en el que tres hombres sacan de una vivienda una pesada maleta en la que, al parecer, iban los restos del docente.

Esta prueba reina podría ser determinante en la investigación que estaría relacionada con un crimen pasional.

Detalles del video clave en el cruel asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel

Las imágenes obtenidas en exclusiva por Noticias RCN corresponden al 21 de mayo a las 12:49 de la madrugada, donde se ve claramente a tres personas sacar una maleta.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo corresponde al del profesor de educación física Kevin Santiago Ángel, reportado como desaparecido el pasado 20 de mayo.

En el formato fílmico se ubica inicialmente una persona que llega en bicicleta, usando un saco color negro y pantaloneta, quien mira en todas las direcciones.

En cuestión de segundos aparece una otra persona en escena, vestida con pantalón beige, chaqueta gris y gorra azul, con la misma actitud del primero.

Se acerca la persona de la bicicleta la deja al frente de la residencia de puertas blancas e ingresa a la vivienda.

Tan solo 10 segundos después, a las 12:50 de la madrugada, sale la misma persona, pero acompañada de otras dos personas, quienes llevan una maleta de color café que tenía una toalla naranja en la parte superior.

Los investigadores advierten que por la fuerza que se ve realizando a los tres sujetos la maleta tenía bastante peso. Luego la lleva a un vehículo que la abandona en el sector de El Vergel Occidental, donde posteriormente es encontrada por vecinos de la zona.

Lo que sabe de la supuesta cita del profesor en una casa

Según las autoridades que llevan la investigación del caso, al menos por 12 personas que están en la mira de las autoridades, habrían participado en este macabro asesinato.

Este video se convierte en pieza fundamental para las autoridades. Tras conocer esta evidencia descartaron que se tratara de un caso de hurto.

Las hipótesis están enfocadas preliminarmente a un caso pasional que llevaría consigo una aparente venganza, por la crueldad de la muerte y la forma en la que es abandonado el cuerpo dentro de una maleta.

Las autoridades también verifican los chats de ese 20 de mayo que tuvo el profesor con su mamá, quien señaló que la última comunicación fue a las 6:28 de la tarde, desde ahí lo intentaron llamar al celular, pero aparecía desconectado.

Según algunas versiones conocidas en la zona, el profesor habría entrado en horas de la noche a esa casa con una mujer, lugar del que no salió con vida.