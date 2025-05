Magistrada Lombana denuncia que detención de Name y Calle fue "apresurada y sin sustento"

La detención de los senadores Iván Name y Andrés Calle, señalados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), marcó un giro en los hechos.

Ambos parlamentarios, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, fueron enviados a prisión tras una decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, en medio de la contundencia del fallo, han comenzado a emerger voces dentro del mismo alto tribunal que cuestionan la legalidad y el trasfondo de esa medida.

Magistrados denuncian que detención de Name y Calle no tiene sustento suficiente

La magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, se pronunció con dureza en contra de la decisión judicial que envió a prisión a Iván Name y Andrés Calle.

En un salvamento parcial de voto, dejó constancia de su inconformidad no solo con el contenido del fallo, sino con la forma en la que, según ella, se construyó: de manera acelerada, bajo presión externa y para producir resultados visibles ante la opinión pública.

“Esta decisión se construyó con un inusual afán y obedeciendo a presiones que estaba viviendo la Corte”, señaló Lombana, al referirse al proceso que derivó en la orden de captura contra los congresistas investigados por presuntos actos de corrupción relacionados con el reparto de 4 mil millones de pesos en sobornos, dentro del escándalo de la UNGRD.

De acuerdo con la magistrada, los señalamientos sobre esos pagos, que según la versión de los testigos se habrían distribuido 3 mil millones para Name y mil millones para Calle, no provienen de la Unidad de Gestión del Riesgo, sino de un particular, lo cual, en su criterio, debilita la estructura probatoria utilizada para privarlos de la libertad.

Además, cuestionó la confiabilidad y validez de los testimonios de Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la UNGRD, señalando que no podían ser tenidos en cuenta en este punto del proceso.

¿Quién más se parto de la decisión contra Name y Calle?

Lombana no fue la única que se apartó del fallo. También lo hizo el magistrado Héctor Alarcón, aunque en su caso, según confirmaron fuentes del alto tribunal, el desacuerdo se centró en la tipificación de los delitos, no en la totalidad del contenido ni en la legalidad del procedimiento.

Por ahora, tanto Name como Calle permanecen recluidos desde el pasado viernes en la cárcel La Picota, en Bogotá, en el pabellón de funcionarios públicos.

Hasta el momento, ninguno de los abogados defensores ha interpuesto recursos contra la decisión de la Corte, que sigue en firme.