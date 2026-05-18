Mamá de Yulixa Toloza se pronunció: "Quiero que mi hija aparezca"

Siguen pasando los días y todavía no hay respuestas claras sobre el paradero de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que desapareció en Bogotá tras someterse a un procedimiento estético en una falsa clínica en el sur de Bogotá.

RELACIONADO Encontraron el carro en el que Yulixa Toloza fue sacada de la clínica de garaje en Bogotá

Toloza fue vista por última vez mientras era sacada por dos hombres de las instalaciones de la supuesta clínica que operaba sin permiso de la Secretaría de Salud. Aunque se ubicó el vehículo a donde la subieron, todavía no hay rastros de ella.

¿Quién es y qué dijo la mamá de Yulixa Toloza?

Las amigas de Yulixa, quienes han estado al frente de la búsqueda de esta mujer, manifestaron que ella no tenía familiares en Bogotá. Días después de la noticia sobre su desaparición, su madre habló con medios de comunicación y pidió por su pronta aparición.

Nubia Luz Toloza, se expresó con Meridiano70 previo a una jornada de velatón. "Quiero que mi hija aparezca. Yo soy una mujer de la tercera edad y quiero que mi hija aparezca, sea viva a o sea muerta, pero que me la hagan aparecer".

No hemos sabido absolutamente nada, que espere y espere, eso es lo único que me dicen y yo estoy aquí desesperada.

Nubia Toloza, quien es la madre biológica de Yulixa, aseguró que ella no fue la mujer encargada de su crianza, pero asegura que tiene a su hija en su pensamiento día tras día y que está sufriendo al no conocer noticias sobre su paradero.

Lo que se sabe sobre la desaparición de Yulixa Toloza

Luego de que esta mujer fue sacada de la clínica, las autoridades lograron rastrear el recorrido del vehículo en el que la subieron, el cual fue encontrado en la ciudad de Cúcuta.

Las cámaras de los peajes lograron evidenciar que este carro pasó por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, hasta llegar a Cúcuta, donde fue encontrado en un sector residencial de la capital de Norte de Santander.

Se identificaron a dos hombres que tendrían la intención de llevarse el carro. La Policía hizo la respectiva individualización de estos hombres y uno de ellos resultó ser familiar de la enfermera señalada de hacerle el procedimiento estético a Yulixa.