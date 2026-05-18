Jorge Iván Ospina se comprometió a revelar los estados financieros de la Nueva EPS antes de mitad de año

En diálogo con Noticias RCN, el interventor de la Nueva EPS Jorge Iván Ospina habló sobre el deterioro reputacional de la entidad, los cambios constantes de agente y las quejas de sus afiliados por la demora en la asignación de citas y la entrega de medicamentos.

Según explicó, al llegar a la entidad en abril de 2026, tras la salida de Luis Óscar Gálvez y el paso de Julio Rincón, Bernardo Camacho y Gloria Polanía como interventores, se encontró con una Nueva EPS de terrible reputación:

“Llego por una invitación que me hace el señor presidente y encuentro a la Nueva EPS en una condición de deterioro reputacional muy importante. De alguna manera, durante los últimos meses, no se ha logrado suplir con eficiencia la demanda de bienes y servicios en salud de nuestros usuarios”.

Ospina se comprometió a revelar los estados financieros en los siguientes meses:

Tras la publicación de un informe en mayo, el contralor delegado para temas de Salud, Édgar Julián Niño, advirtió que la Nueva EPS “está operando a ciegas”, al no revelar sus estados financieros desde 2023.

En respuesta, Ospina explicó que “el gran error que se cometió en 2021, 2022 y 2023 es el ocultamiento de esta información y eso trae consigo dificultades para el estado financiero y para la certificación de esos estados financieros”.

Y se comprometió a revelar los estados financieros de 2024 en mayo y los de 2025 en los primeros días de junio. Para lograrlo:

“Estamos desarrollando un plan de choque que significa desarrollo de software y personal para poder desatrasarnos de todo lo que existe y, como se trata de un tema consecuente, no puede cargarse si no se tiene el 2023 y el 2024”.

Sin embargo, señaló que la deuda podría ser “un poco menor (a la deuda que calculan entidades como Acemi y la Procuraduría), pero tampoco me atrevería a dar una cifra exacta porque cometería un error importante”.

De las quejas y PQR a ser una institución “cuidadora de vida”

Sobre el número de tutelas de pacientes que exigen el restablecimiento de sus derechos en salud, y las quejas y PQR que, con 14.603 registros en 2025, aumentaron en un 107%, Ospina indicó:

“No podemos tener más una sobrecarga del sistema judicial para la orientación de tutelas y desacatos, para la provisión de medicamentos y de servicios. Estamos conversando con las defensorías, las personerías y las asociaciones de usuarios, en la identificación de una ruta, de una línea nacional, de correos institucionales, de agentes in situ para que no se adelante la tutela y podamos resolver el tema sin la recarga judicial”.

Como quinto agente interventor de la EPS con mayor número de afiliados en el país se comprometió a: “1. Que no va a ser liquidada, 2. Que va a ser capitalizada y 3. Que va a ser una institución cuidadora de vida, que cada uno de los servidores de la Nueva EPS se asuma como ángel de vida”.