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Motociclista grabó su propio accidente tras invadir el carril de Transmilenio

El video compartido en redes sociales generó una contundente respuesta por parte de Transmilenio anunciando acciones contra los infractores.

Motociclistas invaden carril de Transmilenio
FOTO: Captura de pantalla

Noticias RCN

mayo 18 de 2026
07:01 p. m.
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Hay indignación en redes sociales luego de un video que se publicó en las últimas horas en donde se evidencia un accidente provocado por un grupo de motociclistas que invadieron el carril exclusivo de Transmilenio en la troncal de la calle 26.

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El grupo de conductores se metió a este carril prohibido mientras manejaban en aparente exceso de velocidad. En uno de los puntos, varios de ellos tomaron la decisión de conducir en contravía, por lo que terminaron chocando con un bus articulado que apareció de sorpresa.

¿Qué pasó con los conductores accidentados?

Lo que se alcanza a evidenciar en el registro, es que uno de los conductores no logró evadir al bus que venía de frente hacia él, por lo qe terminó chocando levemente, pero ante la velocidad que tenía, perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una pared.

Tras el choque, el motociclista que venía grabando no pudo esquivar a su compañero y se chocó con la otra moto en el suelo, cayendo también sobre la vía. Los reportes indican que el primer motociclista quedó gravemente herido.

Reacción de Transmilenio tras el accidente

Desde Transmilenio reaccionaron ante estos hechos, rechazando cualquier tipo de actos que amenacen la seguridad de los trabajadores, usuarios y otros actores viales en la ciudad. Además, aseguraron que trabajarán junto a las autoridades para esclarecer los hechos.

Hacemos un llamado especial para el respeto y la tolerancia en la vía y procurar siempre salvaguardar la vida y la integridad de los usuarios del transporte público

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