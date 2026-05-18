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Familiares y heridos del atentado en Amalfi denuncian abandono del Gobierno

Nuevos videos revelan los dramáticos momentos posteriores al ataque en Amalfi, mientras sobrevivientes y familias de policías fallecidos aseguran que siguen esperando respuestas del Gobierno nacional.

Noticias RCN

mayo 18 de 2026
07:22 p. m.
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En agosto, Colombia quedó conmocionada tras el atentado en Amalfi que dejó 13 policías muertos y varios uniformados heridos durante una operación contra estructuras armadas ilegales. Meses después de la tragedia, Noticias RCN conoció denuncias de sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes aseguran sentirse abandonados por el Gobierno nacional.

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Las imágenes, grabadas por los mismos policías que sobrevivieron al ataque, muestran los minutos previos y posteriores a la explosión que impactó un helicóptero Black Hawk de la Policía que apoyaba operaciones de erradicación de cultivos ilícitos y acciones contra las disidencias lideradas por alias Calarcá.

En los videos también quedó registrado el fuerte hostigamiento armado del que fueron víctimas antes de la explosión.

“Nos tocó auxiliarnos entre nosotros”

Uno de los uniformados heridos, cuya identidad permanece reservada por seguridad, relató los momentos de angustia tras el atentado.

“Después de la explosión fueron momentos muy trágicos. Ver todos mis compañeros sufriendo, gritando y pidiendo auxilio”, aseguró.

Según los testimonios conocidos por Noticias RCN, los policías permanecieron durante cerca de 18 horas en medio de la zona de combate antes de ser rescatados.

Durante ese tiempo, fueron los mismos sobrevivientes quienes intentaron atender a los heridos y salvar vidas mientras seguían expuestos a la amenaza de los grupos armados.

“No hubo voluntad política por parte del Gobierno nacional”, denunció el padre del capitán Francisco Javier Merchán, piloto del helicóptero atacado.

Reclaman respuestas y avances en investigaciones

Los familiares de las víctimas y los uniformados heridos aseguran que el respaldo institucional ha llegado principalmente desde la Policía Nacional, pero afirman que el Gobierno no les ha dado respuestas claras sobre lo ocurrido aquel día.

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Además, exigen conocer el avance de las investigaciones penales y disciplinarias para establecer si hubo fallas u omisiones que permitieron el ataque.

Las imágenes también muestran el enorme cráter dejado por la explosión, lo que, según los denunciantes, demostraría que no se trató de un ataque improvisado, sino de una zona preparada previamente con explosivos.

Mientras tanto, las familias de los 13 policías fallecidos continúan reclamando verdad, acompañamiento y justicia por un atentado que marcó una de las tragedias más graves contra la Fuerza Pública en los últimos meses.

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