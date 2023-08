“Salvatore Mancuso ya pagó por sus crímenes y aportará a la paz total” : abogado Jaime Paeres

Salvatore Mancuso será oficialmente gestor de paz. Una resolución del presidente en firme ya está lista para otorgarle funciones a Mancuso en el marco de la política de la paz total del presidente Gustavo Petro. Mancuso lleva 16 años en prisión por delitos cometidos en territorio estadounidense que tienen que ver con narcotráfico.

Sin embargo, sus delitos cometidos en Colombia aún tienen a centenares de víctimas exigiendo justicia. Mancuso fue uno de los ideólogos de las autodefensas unidas de Colombia y el mapa de sus acciones se extiende a Córdoba, su región, pasando por Antioquia, Chocó, los Santanderes y otras regiones especialmente de la costa norte de Colombia. Aunque Mancuso se dedicaba en el inicio a la tarea política de la organización ilegal, rápidamente sus funciones se mezclaron con algunos de los delitos de lesa humanidad más violentos en la historia reciente de Colombia. Su abogado, Jaime Alberto Paeres, explicó en Noticias RCN digital los detalles del alcance de la resolución del presidente.

“Mancuso no tiene órdenes de captura en Colombia y la propia Corte Suprema de Justicia ya estableció que su condena en Estados Unidos debe se tenida en cuenta para homologar su condena de justicia y paz”, dice Paeres.

La resolución del presidente que lo designan gestor de paz

El ex paramilitar dio este miércoles 16 de agosto una rueda de prensa en la que explicó a los periodistas cuál será su papel y respondió a la procuradora que no tiene “rabo de paja” por declaraciones de Margarita Cabello y el fiscal Barbosa en el sentido de que la resolución presidencial no significa libertad para Mancuso.

Para Paeres, por el contrario, los 16 años de Mancuso en Estados Unidos ya hicieron que el ex jefe de las auc pagara su pena de 8 años de prisión tras ser condenado en 2014 en Colombia en el marco de su desmovilización de Justicia y Paz, que establecía ese beneficio. Repentinamente, Mancuso y otros grandes jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos en una madrugada de 2008 sin muchas explicaciones.

Las condiciones de Mancuso en Estados Unidos

Ante la pregunta de si Mancuso genuinamente tiene la intención de reparar y aportar al país, a pesar de ser el autor de algunas de las mascares más horribles de Colombia, Paeres contestó que trabaja con él desde hace 15 años y nunca ha faltado a las audiencias de la verdad”.

“Salvatore no ha faltado a una sola audiencia en estos 16 años. Yo estuve durante meses en Estados Unidos preparando audiencias. Meses enteros en los que me pude dar cuenta que Mancuso no conocía en todo ese tiempo la luz del sol. Él entendió que fue un testigo de la historia de la humanidad, entendió que la única forma en la que podía regresar a su casa dignamente era dándoles su papel a las víctimas, reparándolas y ayudándolas a sanar, a encontrar los cuerpos o contándoles la verdad.”, dijo Paeres.

Mancuso podría llegar al país en las próximas semanas sin que se sepa con claridad en qué protocolos de seguridad y bajo qué protección. Colaborará con la justicia y aportará al programa de paz total del presidente para buscar a Neo para militares en las regiones donde él operó y tiene información relevante.