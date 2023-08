"Parece que quisieran premiarlo por tanto daño que le causó al país": víctima de Salvatore Mancuso

Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, no solo vendría a Colombia como gestor de paz, sino que, con su nueva designación, el presidente Gustavo Petro pidió a las autoridades que se levanten las órdenes judiciales en su contra, es decir que estaría en el país en completa libertad.

Sin embargo, Néstor Osuna, ministro de Justicia, aseguró que tendría que seguir respondiendo por los procesos judiciales pendientes.

Pese a que Mancuso ya pagó su condena en Estados Unidos, en Colombia tiene varios procesos activos pendientes, entre ellos uno por lavado de activos. Mientras tanto, el exjefe paramilitar está buscando pista para ser incluido en la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz). Cabe resaltar que la procuradora Margarita Cabello hizo duros cuestionamientos a la designación del excomandante de las AUC como gestor de paz.

¿Y las víctimas?

Pues son las víctimas de estos criminales las que deben tener la palabra en medio de estos procesos ¿Qué dicen quienes padecieron el horror de la guerra? En A lo que vinimos, de Noticias RCN, hablamos con Carmen Álvarez, una de las víctimas de Mancuso.

Noticias RCN: ¿Cómo recibe usted esta designación de gestor de paz para el exjefe paramilitar?

Carmen Álvarez: Lo recibo con muchísima tristeza, dolor y hasta preocupación. Es lamentable que personas que han causado tanto daño lleguen a lugares de privilegio, donde nosotros como población víctima deberíamos estar sentados luchando por nuestro bienestar, por nuestros intereses.

Yo lo veo como un premio

Noticias RCN: ¿Por qué cree que el gobierno decide nombrarlo gestor de paz?

Carmen Álvarez: Yo lo veo como un premio. Parece que quisieran premiarlo por tanto daño que le causó al país. No sé cuál es el interés que tiene el presidente (Petro), pero yo lo veo como un premio.

Noticias RCN: ¿Usted se siente reparada por Salvatore Mancuso?

Carmen Álvarez: De ninguna manera, él no nos ha reparado. Nos dicen que debemos tener garantías de no repetición y de reparación, pero no hemos sido reparados. En este momento, nos están volviendo a vulnerar y violar nuestros derechos como víctimas del conflicto armado.

Noticias RCN: ¿Qué cree que puede aportar como gestor de paz?

Carmen Álvarez: Yo no creo que él en este momento esté en condiciones de venir a reparar. Él salió de una cárcel, el presidente no se ha sentado con nosotros para ver cómo nos sentimos, ni el señor Mancuso ha hecho algo por nosotros. En qué puede estar fundamentada esa paz, en qué me beneficia a mí que sea gestor de paz. En nada.