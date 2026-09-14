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¡Prográmese! Secretaría de Gobierno de Bogotá anuncia marchas y actividades culturales del 14 al 20 de septiembre

La entidad recomendó consultar las fuentes oficiales para no tener inconvenientes de movilidad.

Secretaría de Gobierno anuncia marchas del 14 al 20 de septiembre.
Foto: Secretaría de Gobierno de Bogotá.

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
12:36 p. m.
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A través de redes sociales, la Secretaría de Gobierno de Bogotá informó que las marchas y movilizaciones culturales programadas para la semana del 14 al 20 de septiembre en Bogotá estarán acompañadas de equipos de diálogo social, convivencia y derechos humanos para garantizar una buena convivencia ciudadana y protesta pacífica.

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La entidad recomienda tener en cuenta la agenda de eventos y planificar con anticipación las rutas a tomar durante estas jornadas debido a las afectaciones en la movilidad que se puedan generar por las manifestaciones.

¿Cuándo serán las manifestaciones en Bogotá del 14 al 20 de septiembre?

El lunes 14 de septiembre se tienen programadas tres actividades: A las 7 de la mañana será el "Plantón por la desaparición de Joseph Santamaría" en la sede A del Colegio Palestina; a las 8:00 a.m., se convocó el plantón "INVIGSEC Convoca al gran meeting de solidaridad en Servilimpieza S.A.” en la Carrera 71B con calle 54 y a las 9:30 de la mañana está programado el "Plantón preparatorio de la ASAB" en la calle 52 con carrera séptima.

Para el jueves 17 de septiembre está programado el evento cultural “Movilización pacífica de estudiantes de Bosa” en el Parque El Taller del barrio El Ensueño a las 7 de la mañana.

El viernes 18 en el Parque Olaya Herrera se realizará la "Caravana Motera LGBTI por la Vida" a las 8:00 a. m.

El sábado 19 de septiembre se programó para las 11 de la mañana el plantón "Político-cultural-pacífico-solidario" en la Concha Acústica del Parque de la Independencia a las 11 de la mañana y a las 2:00 p.m. será el evento cultural "Fútbol popular y memoria" en el Colegio Alfonso Reyes de la localidad de Bosa.

El último evento de la semana será el domingo 20 a las 9 de la mañana con el "estallido social todos los colombianos a la calle".

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Recomendaciones de la Secretaría de Gobierno

Con el fin de promover un ambiente sano y una protesta pacífica, la Secretaría de Gobierno de Bogotá hace las siguientes recomendaciones a la ciudadanía:

  • Consulta información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.
  • Planifica tus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
  • Si participas en alguna movilización, hazlo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.
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