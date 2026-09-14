Migración Colombia expulsa 17 extranjeros capturados en Medellín: uno de ellos acumulaba 23 capturas

Migración Colombia informó que en un operativo conjunto con la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Colombia se logró la identificación y captura de 17 extranjeros que serán expulsados por diferentes antecedentes judiciales.

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Según se informó, los principales delitos por los cuales han sido relacionados son por porte y consumo de estupefacientes; además, tenían anotaciones por hurto, porte de armas blancas y riñas. Uno de los casos más llamativos es que uno de los expulsados contaba con 23 capturas acumuladas.

Segundo operativo exitoso en 10 días

El pasado 5 de septiembre, Migración Colombia también informó la expulsión de seis extranjeros con antecedentes que se encontraban en Santander y ya tenían medidas de expulsión vigentes.

Con estas acciones, Migración Colombia sigue en la tarea de estar presente en diferentes aeropuertos y terminales con el fin de identificar extranjeros que cuenten con antecedentes y atenten contra la seguridad de los colombianos.

Recientemente informaron que se está fortaleciendo la identificación biométrica, que, por ejemplo, permitió la detención de cinco extranjeros en Itagüí de los cuales dos serán expulsados.

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Más de 6 mil actuaciones de deportación en 2026

Según Migración Colombia, en un informe publicado el 30 de junio, en 2026 se han registrado casi 6 mil deportaciones y expulsiones de ciudadanos extranjeros por diferentes causales de riesgo para la seguridad nacional, orden público y convivencia ciudadana.

Las direcciones regionales donde más se han presentado los operativos son el Aeropuerto El Dorado, Regional Andina, Oriente, San Andrés, Orinoquia y Antioquia, siendo los ciudadanos venezolanos los que más han sido expulsados.