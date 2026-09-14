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Corte indagará a Iván Cepeda por presuntas irregularidades en la consulta interna del Pacto Histórico

La Corte Suprema intenta esclarecer si hubo financiación irregular en la consulta interna que se realizó en octubre de 2025 para definir el candidato a la Presidencia por parte de la colectividad.

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
11:48 a. m.
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La Corte Suprema de Justicia acaba de abrir indagación previa contra el senador Iván Cepeda por presuntas irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025.

Cabe recordar que de esa consulta se definió la candidatura de Cepeda a la Presidencia, como representante de la colectividad.

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Con ponencia del magistrado Francisco Farfán, el alto tribunal buscará esclarecer si hubo irregularidades en la financiación de dichas elecciones.

Para esto, la Sala de Instrucción ordenó la toma de pruebas y declaraciones.

Así fue la consulta interna del Pacto Histórico

La consulta interna del Pacto Histórico se llevó a cabo el 26 de octubre de 2025 con el fin de definir al candidato presidencial de dicha colectividad y los mecanismos de elección para las listas de Cámara y Senado.

En ese momento, el entonces senador Iván Cepeda obtuvo el 65% de los votos, superando a Carolina Corcho y Daniel Quintero, y consolidando su favoritismo para ser el candidato de la izquierda en las elecciones presidenciales del 2026.

Al parecer, hay dudas sobre unos reportes de donaciones y contribuciones hechas por una persona natural y una empresa con sede en Barranquilla.

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Según se sabe, en el caso de la persona natural se habría registrado una donación que superaría los topes que una sola persona puede donar a una campaña. Mientras que en el caso de la empresa, la lupa está puesta sobre el monto y el origen de los recursos.

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