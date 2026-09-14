Lo que reveló la prueba de supervivencia del conductor de ambulancia secuestrado por el ELN

Como Jayson Bonilla fue identificado el conductor de una ambulancia secuestrado por el ELN en Catatumbo. En las últimas horas, entregó una prueba de supervivencia en la que revela amenazas previas con fotografías de sus familiares.

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El secuestro ocurrió el pasado jueves 10 de septiembre cuando se desplazaba desde Tibú hacia Cúcuta, Norte de Santander.

Las autoridades se reunieron con el objetivo de establecer acciones que permitan lograr la pronta liberación del conductor. La Defensoría se pronunció:

Hacemos un llamado a los grupos armados ilegales a respetar las normas del derecho internacional humanitario, abstenerse de cualquier acción que afecte o interfiera con la misión médica.

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Conductor de ambulancia secuestrado había sido víctima de amenazas

En la prueba de supervivencia que se conoció, el conductor indicó que hace ocho meses había recibido amenazas por parte de otro grupo ilegal con presencia en el departamento:

Pues yo le decía que no al principio, que no, y me amenazaron, me mostraron una foto de los familiares, de mi papá, de mi mujer, que yo me conocía.

Según el último informe de la Cruz Roja Internacional, solo en 2025 se han registrado más de 100 ataques contra misiones médicas en diferentes regiones del país.

Las autoridades continúan trabajando para garantizar la liberación segura del conductor secuestrado, mientras organizaciones humanitarias insisten en el respeto al derecho internacional humanitario y la protección del personal médico en zonas de conflicto.

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Tres ataques a misiones médicas el día del secuestro en Norte de Santander

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, ese mismo día se registraron tres ataques a misiones médicas en la zona.

El primer incidente ocurrió en horas de la mañana cuando hombres armados se llevaron una ambulancia del Hospital San José de Tibú, secuestrando a su conductor, quien fue liberado con el paso de las horas.

A las 4:00 de la tarde, una segunda ambulancia que se desplazaba hacia Cúcuta se vio obligada a detenerse debido a que un dron realizó sobrevuelos durante casi 40 minutos.

Tres horas después, a las siete de la noche, se produjo el secuestro de Jason Bonilla, quien permanece en poder del grupo guerrillero.