CANAL RCN
Colombia Video

Lo que reveló la prueba de supervivencia del conductor de ambulancia secuestrado por el ELN

La Defensoría del Pueblo reportó tres ataques contra misiones médicas el mismo día del secuestro en la ruta Tibú-Cúcuta, en Norte de Santander.

Yhonay Díaz

septiembre 14 de 2026
11:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Como Jayson Bonilla fue identificado el conductor de una ambulancia secuestrado por el ELN en Catatumbo. En las últimas horas, entregó una prueba de supervivencia en la que revela amenazas previas con fotografías de sus familiares.

Gobierno Nacional desplegó operación para desmantelar cartel de gasolina del ELN en Aguachica
RELACIONADO

Gobierno Nacional desplegó operación para desmantelar cartel de gasolina del ELN en Aguachica

El secuestro ocurrió el pasado jueves 10 de septiembre cuando se desplazaba desde Tibú hacia Cúcuta, Norte de Santander.

Las autoridades se reunieron con el objetivo de establecer acciones que permitan lograr la pronta liberación del conductor. La Defensoría se pronunció:

Hacemos un llamado a los grupos armados ilegales a respetar las normas del derecho internacional humanitario, abstenerse de cualquier acción que afecte o interfiera con la misión médica.

Gobierno de De la Espriella le pone punto final a la mesa de diálogo con el ELN
RELACIONADO

Gobierno de De la Espriella le pone punto final a la mesa de diálogo con el ELN

Conductor de ambulancia secuestrado había sido víctima de amenazas

En la prueba de supervivencia que se conoció, el conductor indicó que hace ocho meses había recibido amenazas por parte de otro grupo ilegal con presencia en el departamento:

Pues yo le decía que no al principio, que no, y me amenazaron, me mostraron una foto de los familiares, de mi papá, de mi mujer, que yo me conocía.

Según el último informe de la Cruz Roja Internacional, solo en 2025 se han registrado más de 100 ataques contra misiones médicas en diferentes regiones del país.

Las autoridades continúan trabajando para garantizar la liberación segura del conductor secuestrado, mientras organizaciones humanitarias insisten en el respeto al derecho internacional humanitario y la protección del personal médico en zonas de conflicto.

Explosivo expediente compromete al exdefensor Ever Pallares por posibles nexos con el ELN
RELACIONADO

Explosivo expediente compromete al exdefensor Ever Pallares por posibles nexos con el ELN

Tres ataques a misiones médicas el día del secuestro en Norte de Santander

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, ese mismo día se registraron tres ataques a misiones médicas en la zona.

El primer incidente ocurrió en horas de la mañana cuando hombres armados se llevaron una ambulancia del Hospital San José de Tibú, secuestrando a su conductor, quien fue liberado con el paso de las horas.

A las 4:00 de la tarde, una segunda ambulancia que se desplazaba hacia Cúcuta se vio obligada a detenerse debido a que un dron realizó sobrevuelos durante casi 40 minutos.

Tres horas después, a las siete de la noche, se produjo el secuestro de Jason Bonilla, quien permanece en poder del grupo guerrillero.

Ataque con drones del ELN en Ocaña deja tres militares muertos y cinco heridos
RELACIONADO

Ataque con drones del ELN en Ocaña deja tres militares muertos y cinco heridos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Clan del Golfo

Dan de baja a cabecilla del Clan del Golfo señalado de dirigir extorsiones, secuestros y homicidios

Bogotá

Así operaba desde La Picota exguerrillero señalado de liderar una red de extorsión

Artistas

Martín Elías Jr. se pronunció por accidente de su bus que dejó dos fallecidos en Santander

Otras Noticias

Viral

Jorge Barón retó al padre Diego Jaramillo a una batalla para “farmear aura”: ¿qué respondió?

La insólita invitación ya se ha tomado todas las redes sociales ante el auge de dichos encuentros.

Millonarios

Jugador de Millonarios sufrió conmoción cerebral: agresor solo recibió tarjeta amarilla

La acción se presentó a los 21 minutos del juego Cúcuta vs. Millonarios y el defensor debió salir en ambulancia.

Dólar

Dólar vuelve a subir en Colombia y rompe racha de cinco días: así abrió este 14 de septiembre

España

Estudiante española fue asesinada en México durante su intercambio

Atletismo

¿Qué le pasa al corazón durante una carrera de 21 kilómetros?