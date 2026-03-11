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Marchas y manifestaciones en Bogotá: esta es la programación para la semana del 3 al 7 de noviembre

Asuntos laborales, derechos humanos o solidaridad internacional, son algunos de los motivos de las actividades programadas.

Marchas y manifestaciones en Bogotá: está es la programación para la semana del 3 al 7 de noviembre
Foto: Magnific

Noticias RCN

noviembre 03 de 2026
02:43 p. m.
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La semana del 3 al 7 de noviembre en Bogotá tiene algunas marchas, manifestaciones y protestas programadas, por lo que la Secretaría Distrital de Gobierno ha brindado una serie de recomendaciones para que la ciudadanía no tenga inconvenientes en temas de seguridad y movilidad durante dichas actividades.

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Según la entidad, las movilizaciones programadas corresponden a expresiones ciudadanas referentes a temas laborales, derechos humanos, solidaridad internacional y reivindicaciones sociales y harán un acompañamiento con el apoyo de los gestores de Diálogo Social para garantizar el derecho a la protesta pacífica.

Marchas y manifestaciones programadas del 3 al 7 de noviembre en Bogotá

A continuación, las manifestaciones sociales programadas para la semana del 3 al 7 de noviembre en Bogotá:

  • Martes 3 de noviembre:
  • 'Velatón por Yuli Yaneth Avilés Cornelio', a las 5:00 p. m. en la carrera 95B #58-58 sur, barrio El Anhelo en la localidad de Bosa.
  • Jueves 5 de noviembre:
  • 'Vigilia silenciosa por Palestina', a las 11:30 a. m. en la Embajada de Israel.
  • 'Marcha por la xenofobia y la omisión de la Policía', a las 5:00 p. m. en el KOAJ de Santa Librada.
  • Viernes 6 de noviembre
  • Plantón 'Gran besatón para recibir a Ordóñez en el cargo', a las 4:00 p. m. en el Ministerio del Interior.
  • Sábado 7 de noviembre:
  • Plantón 'Conmemoración de 41 años de resistencia, persistencia y amor por nuestros desaparecidos', a la 1:00 p. m. en la Plaza de Bolívar.
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Recomendaciones para la ciudadanía

Con el fin de asegurar el derecho a la protesta y garantizar una convivencia pacífica, la Secretaría Distrital de Gobierno entrega las siguientes recomendaciones a la ciudadanía:

  • Consulta información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y las autoridades de tránsito.
  • Planifica tus desplazamientos teniendo en cuenta posibles afectaciones a la movilidad, desvíos o cierres viales.
  • Si participas en alguna movilización, hazlo de manera pacífica y respetuosa, garantizando los derechos de las demás personas.
  • Atiende las indicaciones de las autoridades y de los equipos de diálogo y convivencia presentes en el territorio.
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