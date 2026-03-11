Marchas y manifestaciones en Bogotá: esta es la programación para la semana del 3 al 7 de noviembre

La semana del 3 al 7 de noviembre en Bogotá tiene algunas marchas, manifestaciones y protestas programadas, por lo que la Secretaría Distrital de Gobierno ha brindado una serie de recomendaciones para que la ciudadanía no tenga inconvenientes en temas de seguridad y movilidad durante dichas actividades.

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Según la entidad, las movilizaciones programadas corresponden a expresiones ciudadanas referentes a temas laborales, derechos humanos, solidaridad internacional y reivindicaciones sociales y harán un acompañamiento con el apoyo de los gestores de Diálogo Social para garantizar el derecho a la protesta pacífica.

Marchas y manifestaciones programadas del 3 al 7 de noviembre en Bogotá

A continuación, las manifestaciones sociales programadas para la semana del 3 al 7 de noviembre en Bogotá:

Martes 3 de noviembre:

'Velatón por Yuli Yaneth Avilés Cornelio', a las 5:00 p. m. en la carrera 95B #58-58 sur, barrio El Anhelo en la localidad de Bosa.

Jueves 5 de noviembre:

'Vigilia silenciosa por Palestina', a las 11:30 a. m. en la Embajada de Israel.

'Marcha por la xenofobia y la omisión de la Policía', a las 5:00 p. m. en el KOAJ de Santa Librada.

Viernes 6 de noviembre

Plantón 'Gran besatón para recibir a Ordóñez en el cargo', a las 4:00 p. m. en el Ministerio del Interior.

Sábado 7 de noviembre:

Plantón 'Conmemoración de 41 años de resistencia, persistencia y amor por nuestros desaparecidos', a la 1:00 p. m. en la Plaza de Bolívar.

Recomendaciones para la ciudadanía

Con el fin de asegurar el derecho a la protesta y garantizar una convivencia pacífica, la Secretaría Distrital de Gobierno entrega las siguientes recomendaciones a la ciudadanía: