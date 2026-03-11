Inician negociaciones del Fomag con clínicas y hospitales para garantizar la atención de docentes y sus familias

En Antioquia iniciaron el lunes, 3 de noviembre, las conversaciones entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y representantes de clínicas y hospitales para revisar los pagos atrasados y contratos con los que, se espera, garanticen la atención en salud de los docentes y sus familias.

Es así como el plan de choque para los maestros anunciado por el Fomag pretende dejar atrás los días en los que sus afiliados eran atendidos con cartas de intención en los centros de salud.

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En palabras del el director de AESA, Luis Hernán Sánchez Montoya, “Hoy, se inicia una jornada masiva de legalización y formalización de los contratos con el Fomag”. Su entidad, “reúne a 128 hospitales de Antioquia y todos manifiestan que tienen cartera pendiente con el Fomag”.

¿Cuántos maestros son atendidos en Antioquia?

De los 895.145 maestros en el Fomag, unos 104.503 estarían en el departamento de Antioquia, donde la situación es crítica. De ahí que el plan de choque inicie en este departamento y siga en Atlántico y Valle.

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“Ya no va a ser la Fiduciaria quien va a administrar los recursos del Fomag, sino que van a ser administrados directamente por el fondo del magisterio. Esperamos que esta situación agilice el pago a la red prestadora de servicios de salud”, explicó Sánchez Montoya.

Se espera que la finalizar la semana que viene se hayan encontrado soluciones para realizar los pagos atrasados y actuales a clínicas y hospitales en Antioquia y sigan las de Atlántico.