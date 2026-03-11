Hubo más mujeres en cargos directivos en 2025: en los demás niveles se mantiene la brecha

La brecha entre las promesas corporativas y la realidad de las mujeres en las organizaciones se profundiza a nivel global.

Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), elaborado a partir de encuestas a 11.957 empresas de 99 países, reveló que el número de empresas que desarrollan iniciativas de equidad de género cayó al 26,5% en 2025, en comparación con 2018, cuando se encontraba en el 37,4%.

Este desplome en la implementación ocurre a pesar de un discurso empresarial aparentemente comprometido: casi tres cuartas partes de los empleadores (74,8%) aseguran contar con normativas o mecanismos de diversidad.

Mujeres ocupan más cargos directivos, pese a la falta de compromiso con las iniciativas de equidad:

El estancamiento en la práctica contrasta con el panorama en las cúpulas corporativas, donde la presencia femenina ha experimentado un ascenso notable en los últimos doce años.

La conducción de los consejos de administración reflejó la transformación más drástica en la última década, al saltar del 13,1% en 2013 al 30,9% en 2025. Un avance similar se dio en las direcciones generales, con un aumento del 23,4% al 28,2% en el mismo ciclo.

La dirección femenina es “en poderoso motor de sostenibilidad empresaria y crecimiento económico”

Al respecto, el director general del organismo multilateral, Gilbert Houngbo, inidó que garantizar la equidad de género trasciende el ámbito normativo. "La igualdad de género es un derecho fundamental, y los datos demuestran claramente que también es un poderoso motor de sostenibilidad empresarial y crecimiento económico", subrayó el directivo.

Sin embargo, el progreso en las capas más altas de la pirámide corporativa no alcanza a permear los demás niveles de gestión. El análisis de la OIT evidencia que el techo de cristal se sostiene en los rangos intermedios y de supervisión: las mujeres solo concentran el 30,5% de la totalidad de cargos directivos en el mundo. Aunque la cifra supone una leve mejora frente al 24,5% observado en el año 2000, ratifica la persistencia de barreras estructurales en el desarrollo profesional femenino a escala global.