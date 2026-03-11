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Video | Mujer en situación de calle tuvo que dar a luz dentro de un taxi en Bogotá: policías la ayudaron

Los uniformados llegaron tras recibir una alerta de la comunidad.

Valentina Bernal

noviembre 03 de 2026
12:04 p. m.
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Una situación inesperada se presentó en el noroccidente de Bogotá, cuando una mujer en situación de calle comenzó a dar a luz mientras se encontraba dentro de un taxi. Ante la urgencia del nacimiento y la necesidad de atención inmediata, la comunidad pidió ayuda a las autoridades.

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La emergencia ocurrió en el sector de El Rincón, en la localidad de Suba, donde uniformados de la Policía Nacional intervinieron para asistir a la mujer y garantizar que tanto ella como su bebé recibieran atención médica.

Policía tuvo que asistir el nacimiento de un bebé dentro de un taxi en Bogotá

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos ocurrieron mientras uniformados de la Estación de Policía de Suba realizaban labores de patrullaje por la zona.

En ese momento, la central de radio les informó sobre una mujer que necesitaba ayuda en la carrera 100A. Cuando llegaron al lugar, varios ciudadanos les explicaron que la mujer se encontraba en trabajo de parto dentro de un vehículo de servicio público.

Al comprobar la situación, los policías actuaron de inmediato y le brindaron acompañamiento durante el nacimiento del bebé, que finalmente ocurrió al interior del taxi.

La prioridad de los uniformados fue atender a la madre y al recién nacido, teniendo en cuenta que se trataba de una emergencia que requería valoración médica sin demora.

Madre y bebé fueron trasladados al Hospital de Suba

Después del nacimiento, los policías coordinaron el traslado de ambos al Hospital de Suba, donde podrían recibir atención especializada y una valoración médica para verificar sus condiciones de salud.

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Según el reporte inicial de las autoridades, la mujer llegó consciente al centro asistencial y el recién nacido se encontraba en buen estado de salud.

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