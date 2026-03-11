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Gobernadora del Tolima revela daños por el terremoto y anuncia refuerzos militares tras atentado

La gobernadora Adriana Matiz entregó un balance de las emergencias que afectan al departamento.

Johana Amaya

noviembre 03 de 2026
01:42 p. m.
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El departamento del Tolima atraviesa horas difíciles por cuenta de dos situaciones que han generado preocupación entre sus habitantes: un fuerte movimiento sísmico y un ataque atribuido a las disidencias de las Farc.

Las consecuencias de ambas emergencias mantienen en alerta a las autoridades departamentales, que adelantan acciones para atender a las familias afectadas, recuperar la infraestructura dañada y reforzar la seguridad en los municipios más vulnerables.

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En entrevista con Noticias RCN, la gobernadora Adriana Matiz entregó un balance de los daños ocasionados por el temblor y explicó las medidas que se están implementando después del atentado en Planadas, donde también resultó seriamente afectada la infraestructura de salud.

Temblor de magnitud 5,6 dejó viviendas e instituciones educativas afectadas

Uno de los hechos que mantiene en alerta al departamento es el fuerte sismo de magnitud 5,6, registrado durante la madrugada, con una profundidad superficial de aproximadamente 30 kilómetros.

Según explicó la gobernadora Adriana Matiz, este movimiento telúrico se presenta en medio de una actividad sísmica que comenzó el pasado 20 de septiembre en el Cañón de Las Hermosas, ubicado en el municipio de Chaparral.

La mandataria señaló que, desde el inicio de este enjambre sísmico, se han venido identificando afectaciones en diferentes estructuras. Sin embargo, el último movimiento generó nuevos daños y dejó personas lesionadas.

Entre el balance preliminar entregado por la Gobernación se encuentran dos personas heridas en Chaparral, afectaciones en infraestructura educativa y daños en viviendas.

También se reportaron cuatro casas afectadas en el municipio de Ortega y algunas averías en el edificio Santa Sofía, en Ibagué.

¿Qué pasará con las familias damnificadas y las clases?

Frente a las consecuencias del movimiento telúrico, la gobernadora explicó que desde que comenzaron a registrarse afectaciones por el enjambre sísmico se puso en marcha un plan de acompañamiento a las familias perjudicadas.

En coordinación con la Alcaldía de Chaparral, la administración departamental ha entregado materiales de construcción para que los hogares puedan adelantar las reparaciones necesarias en sus viviendas.

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No obstante, uno de los asuntos que más preocupa a las autoridades es el estado de los colegios, por esta razón, la Gobernación había tomado la decisión de implementar la estrategia de 'escuela a casa'.

Hospital de Planadas quedó afectado en un 80% tras el atentado

A la emergencia sísmica se suma el ataque atribuido a las disidencias de las Farc en el municipio de Planadas, un hecho que dejó víctimas civiles, entre ellas una bebé de apenas dos meses, y otros tres adultos.

La situación también afectó gravemente la capacidad de atención médica del municipio, debido a que el hospital transitorio que funcionaba en esta población sufrió daños equivalentes al 80% de su infraestructura.

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La gobernadora explicó que, ante la imposibilidad de utilizar plenamente estas instalaciones, fue necesario solicitar apoyo al Gobierno nacional para garantizar la continuidad de los servicios de salud.

La petición se realizó directamente al presidente y permitió gestionar el envío de un hospital itinerante. Este hospital llegó a las 3:00 de la madrugada y posteriormente comenzó su traslado hacia Planadas.

Gobierno anuncia refuerzos militares para el sur del Tolima

Frente a la preocupación por nuevos ataques y la presencia de grupos armados ilegales, la gobernadora aseguró que se están adelantando gestiones con el Gobierno Nacional para fortalecer la seguridad en esta zona del departamento.

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Explicó que, después del atentado, se realizó un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron el ministro de Defensa y los altos mandos de las Fuerzas Militares.

Durante esa reunión, la mandataria solicitó la militarización del sur del Tolima y el regreso de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), una unidad del Ejército que, según indicó, estaba integrada por aproximadamente 600 uniformados.

Según informó, el presidente anunció el retorno de la Fudra para estos departamentos, con una llegada prevista para mediados de diciembre.

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