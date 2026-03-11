Resultado Super Astro Sol hoy, 3 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

Después de un fin de semana largo, las actividades habituales comienzan a retomarse en Colombia. Entre ellas se encuentra el Super Astro Sol, el juego de suerte y azar que este martes 3 de noviembre de 2026 vuelve a su programación después de una pausa de dos días.

El regreso tiene una particularidad: será la primera extracción de esta modalidad durante noviembre, pues el domingo 1 y el lunes festivo 2 no se realizaron sorteos.

De esta manera, quienes siguen los resultados tendrán una nueva oportunidad de conocer una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal, elementos que determinan las apuestas ganadoras.

La jornada también marcará el comienzo de una nueva serie de extracciones que se extenderá durante el mes, siguiendo el calendario establecido por el operador.

Resultado del Super Astro Sol hoy 3 de noviembre de 2026

De acuerdo con la programación oficial, este martes se realizó el sorteo 5570 del Super Astro Sol, correspondiente a la primera extracción diurna de noviembre.

Las balotas comenzaron a moverse a las 4:00 de la tarde y, finalmente, la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

La última extracción de esta modalidad se había efectuado el sábado 31 de octubre, cuando la combinación ganadora estuvo conformada por el número 6628 y el signo Tauro.

Sin embargo, ese resultado no tiene ninguna influencia sobre las cifras que aparecerán este martes, debido a que cada extracción se desarrolla de manera independiente.

Una vez se conozca la combinación oficial, los participantes podrán comparar las cuatro cifras y el signo zodiacal con la información registrada en sus comprobantes.

Es importante verificar que la apuesta corresponda a la modalidad Sol, pues el Super Astro Luna también realiza extracciones, pero tiene un calendario y resultados diferentes.

¿Qué posibilidades de ganar existen en el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol permite que los participantes seleccionen una combinación de cuatro cifras y uno de los doce signos zodiacales disponibles.

Las cifras pueden ir desde 0000 hasta 9999, por lo que existen 10.000 combinaciones numéricas posibles.

Al incluir los doce signos zodiacales, el juego contempla un total de 120.000 combinaciones diferentes de número y signo.

Esto significa que, en una apuesta individual con una combinación específica, la probabilidad de acertar las cuatro cifras exactas y el signo zodiacal es de una entre 120.000, suponiendo que todas las combinaciones tengan la misma posibilidad de aparecer.

No obstante, el juego también contempla categorías de premios relacionadas con los aciertos de las tres últimas y las dos últimas cifras, siempre bajo las condiciones establecidas por el operador.

Por esta razón, los participantes deben revisar cuidadosamente el orden de los números y el signo seleccionado.

También es importante recordar que las cifras repetidas, las fechas especiales y las secuencias consecutivas no tienen mayores probabilidades de resultar ganadoras.

El historial de resultados permite consultar las combinaciones anteriores, pero no constituye una herramienta para predecir las próximas extracciones.

Después de la jornada de este martes, el Super Astro Sol continuará su programación el miércoles 4 de noviembre, nuevamente a las 4:00 de la tarde.

Este contenido fue creado con ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.