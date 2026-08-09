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Desvíos en rutas de Transmilenio hoy 8 de septiembre por partido de fútbol en Bogotá

Los desvíos serán generados por el partido entre Santa Fe y Vasco de Gama en El Campín.

Foto: AFP
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Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
05:14 p. m.
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Bogotá se está preparando para una nueva jornada deportiva en donde Santa Fe y Vasco de Gama se enfrentarán de ida a los cuartos de final de la Sudamericana.

Tras este encuentro, que se realizará en El Campín, Transmilenio dio a conocer los desvíos que tendrá por el cierre de la calle 53B bis y transversal 28.

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¿Cuáles serán los servicios de Transmilenio con desvíos este 8 de septiembre?

Los servicios con afectación por cierre de la calle 53B bis son: SE14 Diana Turbay Cultivos- Engativá Centro, A605 y H605 Polo -Arborizadora Alta, A002 San Luis - Estación Movistar Arena y A003 Estación Universidad Nacional. Los Servicios con afectación por cierre de la transversal 28 es 97 Rincón de Venecia- Galerías.

Dentro de las recomendaciones de las autoridades se insta a los asistentes a recargar su respectiva tarjeta Tu Llave, antes del partido. Algunos de los beneficios para aquellos con esta tarjeta personalizada será tener transbordos gratuitos, tener dos viajes a crédito al día y la recuperación del saldo en caso de pérdida.

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Recomendaciones para el partido de hoy en Bogotá

Con el objetivo de vivir una jornada deportiva en paz y tranquilidad, la Administración distrital ha hecho importantes recomendaciones para todos los asistentes que buscan disfrutar de este histórico encuentro.

De esta manera, se invita a la ciudadanía a vivir la pasión por el fútbol con respeto y tolerancia hacia las demás personas, atender las indicaciones de las autoridades, Gestores de Convivencia y personal logístico.

Así mismo, se debe evitar cualquier comportamiento que pueda poner en riesgo la integridad propia o la de otras personas. El cuidado del estadio, el espacio público y los elementos que hacen parte de la infraestructura de la ciudad serán fundamentales.

Rechazar cualquier manifestación de violencia, discriminación o intolerancia y promover el diálogo y la convivencia antes, durante y después del partido también son parte de las recomendaciones de las autoridades.

Finalmente, se deben consultar los canales oficiales de las autoridades distritales para conocer cualquier novedad relacionada con el desarrollo de la jornada.

“La Administración distrital continuará trabajando para promover una cultura futbolística basada en el respeto, el diálogo y la convivencia, y hace un llamado a todas las personas que participen de esta jornada a disfrutar del espectáculo deportivo de manera responsable”, finalizó la Alcaldía de Bogotá.

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