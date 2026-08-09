Fuerte respaldo de EE.UU. a Colombia: hemos visto más acciones en un mes que en cuatro años, entrevista exclusiva con Marco Rubio

El director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, entrevistó en exclusiva al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Habló sobre la relación con el actual gobierno de Abelardo de la Espriella, también sobre la seguridad en el país, la presencia del ELN y las disidencias de las Farc en Venezuela, la lista OFAC y la posible certificación para Colombia en la lucha contra las drogas.

¿Cuál es su relación personal con Colombia?

Siempre he seguido muy cerca, por dos razones, por el enlace personal, siempre es real, es importante y seguimos muy de cerca todo lo que pasa en el país por esa relación, pero también por la relación de los países.

Hay que entender que por más de 20 años, durante todo mi historial en el Senado, por ejemplo, el socio más importante que teníamos en Sudamérica era Colombia, el más consistente. Había cambios de gobierno en diferentes lugares, pero en lo que era económico y seguridad el socio más importante que tenía Estados Unidos era Colombia. Eso se interrumpió en los últimos 4 años, lamentablemente, aunque todavía existían muchas relaciones a nivel militar y seguridad y lo demás, pasamos una época no natural en nuestra relación, se dañó un poco lamentablemente.

Ahora estamos entrando en una etapa nueva que yo creo que rápidamente vamos a recuperar lo que teníamos y vamos a poder ampliarlo aún más todavía porque tienen un presidente con mucho entusiasmo, con mucha energía, con mucha visión y una persona que está dispuesta a tomar riesgos responsables y que conoce bien el sistema norteamericano. Él entiende bien como nuestro sistema funciona, eso lo va a ayudar mucho también a crear ese enlace.

¿Cómo está viendo la situación de seguridad en Colombia?

Lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, la responsabilidad más importante que tiene cualquier gobierno, a cualquier nivel, municipio, departamento, estado o a nivel federal, nacional, es la seguridad. Es lo más importante que hace el Estado, es la seguridad de un país, de una comunidad y de su la seguridad de su pueblo. Es lo más importante y hasta cierto punto creo que en los últimos tres o cuatro años se abandonó un poco en el pensamiento de aquel Gobierno.

Tienen un presidente que fue electo muy claramente, lo ha dicho muy claramente durante su campaña y lo ha dicho ahora como presidente, que su prioridad número uno es traer de nuevo la estabilidad y la seguridad para el pueblo colombiano y nosotros vamos a ayudar en todo lo posible.

Encima de esa fundación de seguridad existe la prosperidad. La prosperidad es imposible sin la seguridad, es imposible invertir en un país que es inseguro, que es dominado por carteles o bandas criminales que en muchos casos no son solamente bandas criminales colombianas, son transnacionales, que aplican a Ecuador, a México, a otros países de la región. Así que para nosotros eso es fundamental, vamos a ayudar todo lo posible, pero no es solamente seguridad, es seguridad y prosperidad, las dos cosas van juntas.

Venezuela le ha otorgado impunidad a muchos de esos criminales. ¿Qué puede hacer Estados Unidos en los dos frentes?

Vamos a hablar primero del caso de Venezuela, tenemos al ELN y disidentes de la Farc operando con impunidad abiertamente en el territorio venezolano, eso viene a más de 10 años o 15 años ocurriendo. Eso hay que solucionarse. Se le ha dicho claro a las autoridades interinas en Venezuela y creo que eso va a ser clave en el mejoramiento de la relación entre los dos países. Es imposible que realmente se mejoren las relaciones mientras que ese tema siga como está.

Ningún país puede permitir que al otro lado de la frontera estén operando con impunidad bandas criminales, terroristas que atacan dentro del territorio nacional y después regresan bajo la protección de otra frontera. Eso no se puede permitir y vamos a ayudar y hemos hablado eso ya con las autoridades venezolanas incluso también.

En tema de los drones y la tecnología, esto es una amenaza mundial porque como hay muchos equipos militares que tiene que ser un gobierno con millones de dólares para poder tenerlo, pero en el caso de estos drones realmente no es necesario hasta bandas criminales pueden poseerlo y pueden utilizarlo para atacar y amenazar a un Estado. Así que una de las necesidades que existe a nivel mundial, no simplemente en Colombia, es establecer defensas nuevas, modernas en contra de esta nueva amenaza, específicamente los drones con que tienen con fibra óptica que es un peligro enorme porque en este momento no existe una defensa convencional a eso.

Sobre eso ya hemos tenido discusiones, pero no solamente estamos dispuestos a ayudar a Colombia, sino también nosotros lo necesitamos para nuestros propios usos. Así que ambos países tienen un interés en desarrollar la nueva tecnología necesaria para eh impedir este tipo de ataque y defender en contra de ese tipo de ataque.

Estados Unidos nos descertificó en la lucha contra las drogas. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de obtener una certificación nuevamente?

La certificación que se anuncia este año tiene que ver con las acciones que ocurrieron el año pasado, tenemos un pensamiento completamente distinto en términos del nuevo presidente y la nueva administración, este equipo de trabajo.

Hemos visto en el último mes más acciones concretas en contra de estas bandas criminales que lo que vimos posiblemente en cuatro años, así que yo creo que si siguen esta trayectoria no hay duda que esa certificación va a cambiar.

¿Qué tan pronto o qué tan lejos está eso?

Eso se hace a nivel anual, es posible que se pueda hacer antes porque existe el proceso para poder hacerlo antes, voy a hacer todo lo posible para ayudar a Colombia.

El tema de los aranceles para algunos productos nos está afectando. ¿Hay una buena noticia o todavía no está clara?

Los aranceles no aplican específicamente en contra de Colombia, es a nivel mundial. La Corte Suprema hizo un fallo en contra de la política del presidente, tuvo que cambiar de estrategia y utilizar un nuevo proceso 302, que es un proceso interno de Estados Unidos muy muy técnico, pero el presidente desea cambiar eso.

La manera en cual se puede solucionar ese tema es con un acuerdo bilateral entre ambos países y sobre eso se está negociando. Creo que ha habido dos ruedas de negociaciones, han progresado muy bien y espero que muy pronto se pueda solucionar a través de ese acuerdo entre ambos países y para el presidente Trump es una prioridad. Quiere cumplir y lograr un acuerdo bilateral que elimine el problema que tenemos en este momento con los aranceles.

¿Hay investigaciones en curso por parte de Estados Unidos en contra de Gustavo Petro y los funcionarios que están en la lista de la OFAC?

No puedo opinar o puedo dar comentarios sobre investigaciones activas o no activas. Lo que le puedo decir es que todas estas sanciones, ahí no existe en nuestro sistema una sanción que no haya evidencia y la evidencia no se va a ignorar. Si existe evidencia de que alguien ha cometido delito, está cometiendo delito, ha hecho daño, eso se va a seguir. Eso no me corresponde a mí.

Las investigaciones no me corresponden a mí, le corresponden al Departamento de Justicia, así que yo no puedo comentar sobre eso, lo que sí le puedo decir es que nadie termina en la lista de OFAC porque se ha inventado algo.

Para estar en la lista de OFAC hay que ver pruebas, hay que ver evidencia, hay que ver cosas concretas que justifiquen esa decisión.

¿Qué piensa Marco Rubio de Gustavo Petro?

Yo pienso que ya no es presidente y vamos a lidiar con el presidente que ustedes tienen, una persona que yo conozco por varios años antes de ser político, alguien que fue elegido por este pueblo y con él es el que vamos a tratar.

Cuba y Nicaragua. ¿Qué puede hacer Estados Unidos y el mundo para que esas dictaduras terminen?

Como todos los países, la primera responsabilidad de cambiar un sistema le corresponde al pueblo de esos países, eso siempre es así. Obviamente nosotros no estamos a favor de lo que está haciendo en Nicaragua y hemos puesto sanciones en contra de individuo, eh y personas que están contribuyendo a la situación que existe y está viviendo en este momento en Nicaragua.

En el tema de Cuba, lo que no vamos a seguir es permitiendo que una compañía militar llamada Gaesa se siga robando el dinero de Cuba, le hemos puesto las sanciones más fuertes en la historia de la relación que hemos tenido con Cuba. Trágicamente, el pueblo cubano está sufriendo, pero no está sufriendo por nosotros, está sufriendo por dos razones.

Primero, porque los individuos que están encargados de ese de ese régimen están siguiendo un modelo económico que no funciona y jamás ha funcionado, pero ahora no funciona porque ellos se han acostumbrado por más de 60 años de vivir de la ayuda que le dan en el extranjero.

Primero la Unión Soviética, después fue Hugo Chávez y cuando se le acabó el petróleo gratis que se estaban robando de Venezuela, se han quedado sin petróleo. Eso no es culpa nuestra, eso es culpa de ellos, por no tener un mercado que funciona.

Y segundo, porque muchos de los líderes de en Cuba en este momento en ese en ese régimen son incompetentes, no saben cómo manejar una economía y son ellos los que han contribuido directamente al sufrimiento del pueblo cubano, pero para nosotros lo que no vamos a permitir es que ellos sigan evadiendo sanciones para beneficiarse a costo del pueblo cubano.

¿Y qué quiere decir no permitirlo, hacer una operación al estilo venezolano?

Ya lo estamos haciendo, hemos cerrado cuentas de banco, muchas empresas del extranjero se han ido de Cuba por estas sanciones y se han ido porque esas empresas habían entrado en negocio con estos elementos del régimen que se estaban enriqueciendo

¿Pueden venir acciones más duras?

Pueden venir acciones, no voy a especular sobre cuáles son, pero nosotros siempre tenemos el derecho de operar y de hacer cosas para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. No voy a opinar en específico sobre exactamente qué eso puede hacer, pero nosotros tenemos una obligación de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, si surge una amenaza en Cuba, en Venezuela, en cualquier parte del mundo.

Posibilidad de tener bases militares de Estados Unidos en Colombia. ¿Sí o no?

Todo es posible, obviamente primero nos tienen que invitar porque esto es un país soberano y la decisión la tiene que hacer el pueblo colombiano a través de sus políticos electos. Si nos hacen ese pedido oficialmente, pues entonces se va a estudiar a ver qué es lo que es posible.

Al final de día esa decisión le corresponde al presidente a través del Departamento de Defensa o el Departamento de Guerra de Estados Unidos, pero lo que le puedo decir sin duda es que la relación de seguridad entre Estados Unidos y Colombia no va a ser igual que antes, va a ser mejor.

¿Elecciones en 2028, va a ser candidato?

No soy candidato para nada en este momento, estoy enfocado 100% en mi trabajo y lo tengo que hacer porque es un yo tengo dos trabajos. Tengo el trabajo de secretario de Estado, tengo trabajo también como asesor de seguridad nacional al presidente. Así que yo tengo bastante trabajo en este momento.

No sé no sé lo que trae el futuro, pero yo no tengo planes en este momento. Yo estoy enfocado 100% en mis trabajos.