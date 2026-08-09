Fuerte temblor se sintió en Colombia en la noche del 7 de septiembre de 2026: ¿dónde?

El lunes 7 de septiembre de 2026, a las 9:01 de la noche, se registró un nuevo movimiento telúrico en Chocó.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud fue de 4.0 y la profundidad alcanzó los 40 kilómetros.

¿Dónde fue el epicentro? ¿Cuáles fueron los municipios más próximos? Entérese del reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 8 de septiembre de 2026

9:01 a.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: a 12 kilómetros de Sipí (Chocó), a 44 de Nóvita (Chocó) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).

Intensidad instrumental: débil.

¿Cuáles son los otros temblores que se reportaron en Colombia en la noche del 7 de septiembre de 2026?

7:36 p.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Colombia (Huila), a 35 de Dolores (Tolima) y a 40 de Uribe (Meta).

8:21 p.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 42 kilómetros de Sipí (Chocó), a 46 de Trujillo (Valle del Cauca), a 48 de Calima (Valle del Cauca).

8:33 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

9:22 p.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 136 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 140 de El Litoral del San Juan (Chocó) y a 141 de Timbiquí (Cauca).

10:17 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

11:29 p.m.

Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Juradó (Chocó), a 96 de Riosucio (Chocó) y a 102 de Puento Indio (Panamá).

11:50 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Sipí (Chocó), a 57 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 57 de Nóvita (Chocó).