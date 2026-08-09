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Fuerte temblor se sintió en Colombia en la noche del 7 de septiembre de 2026: ¿dónde?

El movimiento telúrico se sintió sobre las 9:00 de la noche. ¿De cuánto fue la magnitud?

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

septiembre 08 de 2026
06:47 a. m.
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El lunes 7 de septiembre de 2026, a las 9:01 de la noche, se registró un nuevo movimiento telúrico en Chocó.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud fue de 4.0 y la profundidad alcanzó los 40 kilómetros.

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¿Dónde fue el epicentro? ¿Cuáles fueron los municipios más próximos? Entérese del reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 8 de septiembre de 2026

  • 9:01 a.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: a 12 kilómetros de Sipí (Chocó), a 44 de Nóvita (Chocó) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).

Intensidad instrumental: débil.

¿Cuáles son los otros temblores que se reportaron en Colombia en la noche del 7 de septiembre de 2026?

  • 7:36 p.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Colombia (Huila), a 35 de Dolores (Tolima) y a 40 de Uribe (Meta).

  • 8:21 p.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 42 kilómetros de Sipí (Chocó), a 46 de Trujillo (Valle del Cauca), a 48 de Calima (Valle del Cauca).

  • 8:33 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

  • 9:22 p.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 136 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 140 de El Litoral del San Juan (Chocó) y a 141 de Timbiquí (Cauca).

  • 10:17 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 11:29 p.m.

Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Juradó (Chocó), a 96 de Riosucio (Chocó) y a 102 de Puento Indio (Panamá).

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  • 11:50 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Sipí (Chocó), a 57 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 57 de Nóvita (Chocó).

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