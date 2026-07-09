¿Se acercan las elecciones presidenciales en Venezuela? Esto dijo EE. UU.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se refirió al futuro político de Venezuela al confirmar que se realizarán elecciones presidenciales muy pronto.

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Sin embargo, no precisó una fecha exacta para la celebración de estos comicios.

Las declaraciones de Wright representan un pronunciamiento significativo desde el gabinete estadounidense sobre la situación política venezolana, en momentos en que la comunidad internacional mantiene su atención sobre los acontecimientos en esta nación petrolera.

El funcionario estadounidense, responsable de la cartera energética, se refirió al tema en el contexto de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Lo que habría detrás de las elecciones presidenciales en Venezuela

De acuerdo con el secretario Wright, la realización de estas elecciones está condicionada al cumplimiento de tres requisitos fundamentales.

El primero de ellos es la liberación de presos políticos en Venezuela, una demanda que ha sido recurrente por parte de organismos internacionales y gobiernos democráticos que monitorean la situación de los derechos humanos en el país.

El segundo requisito establecido por Wright es la implementación de un registro electoral confiable, lo que implica garantías de transparencia en el padrón de votantes y en los mecanismos de participación ciudadana. Esta condición busca asegurar que los comicios se desarrollen con los estándares democráticos internacionalmente reconocidos.

Como tercer elemento, el funcionario estadounidense mencionó el respeto al Estado de Derecho, un principio fundamental para la celebración de elecciones legítimas y para garantizar que los resultados sean reconocidos tanto por la población como por la comunidad internacional.

No hay fecha aún para las elecciones en Venezuela

Las declaraciones del secretario de Energía se producen en un contexto de tensión política en Venezuela y de seguimiento permanente por parte de Estados Unidos a los acontecimientos en la región.

La mención específica de condiciones previas para los comicios refleja la postura del gobierno estadounidense respecto a los requisitos mínimos que debe cumplir cualquier proceso electoral para ser considerado transparente y democrático.

Wright no proporcionó un calendario específico ni detalles adicionales sobre el cronograma electoral, manteniendo la incertidumbre sobre la fecha exacta en que se realizarían estos comicios.