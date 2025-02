María Alejandra Benavides, exasesora del MinHacienda, reveló chats y conversaciones del caso UNGRD

Noticias RCN conoció nuevos detalles del interrogatorio de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, presuntamente involucrado en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

La investigación comenzó luego de que se filtraran unos audios de la exasesora del Ministerio de Hacienda, en procedimientos ante la Fiscalía con relación al escándalo de corrupción en la UNGRD, en donde salpicó a Bonilla.

En medio del procedimiento, en la más reciente diligencia judicial, mencionó al exministro Luis Fernando Velasco. Contó detalles de los movimientos en cada una de las reuniones con altos funcionarios.

El pasado 21 de octubre, la exasesora del exministro Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, tuvo su primer cara a cara con la Fiscalía, y en su interrogatorio salpicó al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

En la declaración, se refirió a los presuntos movimientos que se hacían en las oficinas del MinHacienda:

El ministro Velasco sabía todo. Hay una reunión el 23 de noviembre en el despacho del ministro, en la que está el ministro Velasco. Ahí yo le digo al ministro: ‘ministro, el senador Juan Pablo Gallo quiere entrar con las mismas condiciones que los otros congresistas, refiriéndome a quienes ya tenían cupos indicativos señalados. Y el ministro en la reunión me dice: ok, hágalo’.

En medio de la audiencia, Benavides se refirió también a una reunión el 27 de noviembre, misma fecha en la que Olmedo López señala que se dio el supuesto cónclave:

Yo tengo un chat, a las 9:14 a.m. con la secretaria privada del ministro de Hacienda (…) Alba Nubia, pero no recuerdo el apellido. La secretaria me dice: ‘aquí entre nos, la ministra de Trabajo, el ministro Velasco y Olmedo están en presidencia con el ministro. Esto es el 27 de noviembre de 2023.