Martha Peralta y el papel que habría jugado en el escándalo de corrupción de la UNGRD

En el entramado de corrupción de la UNGRD, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, fue señalada por la Fiscalía como presunta responsable de distribuir los cupos indicativos contratos por orden del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

La exposición de los hechos del ente acusador señala que los altos funcionarios buscaban incidir en el Congreso para que se aprobaran las reformas del Gobierno Nacional.

De acuerdo con la fiscal del caso, la senadora Peralta, haría parte de una supuesta estrategia que buscaba garantizar el apoyo a la reforma pensional:

Y así consolidar mayorías legislativas, para lo cual debería ponerse a disposición de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, quien estaba liderando el SIP para la reforma.

La relación de Martha Peralta y Olmedo López en el caso UNGRD

Según los señalamientos, el 13 de junio de 2023, el entonces director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, asistió al debate por instrucción del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

En dicha sesión, la senadora Martha Peralta le presentó a Olmedo López solicitudes contractuales, inicialmente en dos proyectos específicos, uno en Puerto Concordia, Meta, y otro en Aguazul, Casanare, enviados por la senadora Berenice Bedoya.

Según la fiscal, entre los compromisos discutidos estarían obras por más de 12.000 millones de pesos en departamentos como Meta, Casanare, Risaralda y La Guajira.

Senadora Martha Peralta haría parte de la presunta red criminal que operaba en el Congreso

La fiscal detalló cómo funcionaban los roles de cada uno de los implicados dentro del Congreso:

Lo que ocurrió fue un pacto criminal cuidadosamente estructurado en el que altos funcionarios del Estado utilizaron la capacidad contractual del gobierno que pertenece a todos los colombianos como instrumento de presión y recompensa indebida con un único objetivo, torcer la función legislativa para obtener votos favorables a proyectos oficiales.

Noticias RCN contactó al equipo de la congresista, quienes manifestaron que no hará declaraciones por el momento.