CANAL RCN
Colombia Video

Martha Peralta y el papel que habría jugado en el escándalo de corrupción de la UNGRD

La senadora es señalada de cumplir un rol específico para la aprobación, a través de medidas irregulares, de la reforma pensional.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
01:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el entramado de corrupción de la UNGRD, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, fue señalada por la Fiscalía como presunta responsable de distribuir los cupos indicativos contratos por orden del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Así se defendió la senadora Martha Peralta de los señalamientos de corrupción en el caso UNGRD
RELACIONADO

Así se defendió la senadora Martha Peralta de los señalamientos de corrupción en el caso UNGRD

La exposición de los hechos del ente acusador señala que los altos funcionarios buscaban incidir en el Congreso para que se aprobaran las reformas del Gobierno Nacional.

De acuerdo con la fiscal del caso, la senadora Peralta, haría parte de una supuesta estrategia que buscaba garantizar el apoyo a la reforma pensional:

Y así consolidar mayorías legislativas, para lo cual debería ponerse a disposición de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, quien estaba liderando el SIP para la reforma.

Revelan reunión que salpica a la senadora Martha Peralta en escándalo de corrupción UNGRD
RELACIONADO

Revelan reunión que salpica a la senadora Martha Peralta en escándalo de corrupción UNGRD

La relación de Martha Peralta y Olmedo López en el caso UNGRD

Según los señalamientos, el 13 de junio de 2023, el entonces director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, asistió al debate por instrucción del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

En dicha sesión, la senadora Martha Peralta le presentó a Olmedo López solicitudes contractuales, inicialmente en dos proyectos específicos, uno en Puerto Concordia, Meta, y otro en Aguazul, Casanare, enviados por la senadora Berenice Bedoya.

Según la fiscal, entre los compromisos discutidos estarían obras por más de 12.000 millones de pesos en departamentos como Meta, Casanare, Risaralda y La Guajira.

Contratos de la UNGRD de más de $2.000 millones habrían sido entregados a personas cercanas a Martha Peralta
RELACIONADO

Contratos de la UNGRD de más de $2.000 millones habrían sido entregados a personas cercanas a Martha Peralta

Senadora Martha Peralta haría parte de la presunta red criminal que operaba en el Congreso

La fiscal detalló cómo funcionaban los roles de cada uno de los implicados dentro del Congreso:

Lo que ocurrió fue un pacto criminal cuidadosamente estructurado en el que altos funcionarios del Estado utilizaron la capacidad contractual del gobierno que pertenece a todos los colombianos como instrumento de presión y recompensa indebida con un único objetivo, torcer la función legislativa para obtener votos favorables a proyectos oficiales.

Noticias RCN contactó al equipo de la congresista, quienes manifestaron que no hará declaraciones por el momento.

Martha Peralta en el 'ojo del huracán': contratos, millones y papeles perdidos
RELACIONADO

Martha Peralta en el 'ojo del huracán': contratos, millones y papeles perdidos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Caen ‘Los Rápidos’ y ‘Las Palmas’: redes criminales dedicadas a la extorsión y el secuestro exprés en Cali

Nariño

Tráfico de migrantes: Familias atrapadas por redes criminales

Secuestro en Colombia

La reacción de Giovanny Ayala luego de confirmarse el rescate de su hijo, Miguel Ayala

Otras Noticias

Dane

DANE revela que 11,3 millones de colombianos ganan menos del salario mínimo en 2025

La cifra representa el 47,6% de los trabajadores del país y aumentó 12% respecto a 2024, según datos presentados en negociaciones salariales.

Independiente Santa Fe

Pablo Repetto fue presentado como nuevo DT de Santa Fe : habló sobre fichajes, objetivos y Libertadores

Pablo Repetto es nuevo director técnico de Independiente Santa Fe, quien habló ante los medios de comunicación este martes 2 de diciembre.

Venezuela

Papa León XIV insta a EE. UU. a priorizar el diálogo con Venezuela

Inteligencia Artificial

Estos son los mejores creadores de contenido en Colombia, según la IA

Alimentos

¿Cómo cuidarse en Navidad? Consejos nutricionales para disfrutar sin excesos