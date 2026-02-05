Bogotá registra una reducción del 50% en el delito de hurto a bicicletas en lo que va del año

La jornada del ‘Día sin carro y sin moto’ en Bogotá 2026 inició con noticias esperanzadoras para las más de 800.000 personas que, según la Alcaldía, se movilizan en bicicleta por la ciudad.

Según el alcalde, Carlos Fernando Galán, “en el 2025 se logró una reducción del 19 % en el hurto de bicicletas” y en lo que va del año la cifra llegó al 50 %. Sin embargo, el mandatario insiste en que hay “que seguir avanzando, y mantener ese esfuerzo y esa tendencia”.

39 % de las bicicletas robadas en 2025 fueron recuperadas:

Antes de devolver 16 bicicletas que habían sido robadas a sus dueños, el alcalde mencionó que en 2025 las autoridades lograron recuperar el 39 % de las bicicletas con un reporte por hurto, gracias al ‘Registro Bici Bogotá’, en el que cerca de la mitad de las bicicletas en la ciudad se encuentran registradas.

Pero solo un 9 % (66 de 909) de los ladrones de bicicletas capturados recibieron la medida de aseguramiento al ser llevados frente a la justicia. “Una persona que comete un hurto con arma blanca y pone en peligro la vida de la víctima debe terminar condenada con medida intramural”, lamentó Galán.

¿Cómo hacer frente al robo de bicicletas en la ciudad?

Sobre las bicicletas robadas, el mandatario explicó que “en algunos casos las dejaron en un parqueadero y se las llevaron, en otros fue un robo con arma blanca. Eso nos lleva a una reflexión sobre las medidas que debemos tomar para prevenir estos hechos y el trabajo conjunto que debemos desarrollar para lograr reducir la probabilidad de que se roben las bicicletas”.

Para evitar situaciones de este tipo durante el ‘Día sin carro y sin moto’, las autoridades desplegaron 700 uniformados de la Policía en los 683 kilómetros de ciclorrutas y 91 kilómetros de vías que fueron habilitadas, únicamente, para biciusuarios este jueves 5 de febrero.

Sin embargo, las autoridades insisten en que, en caso de robo, es crucial realizar la denuncia de manera oportuna para activar las capacidades de la Policía Metropolitana. En palabras del secretario de Seguridad, César Restrepo:

“Cuando le roben la bicicleta de un parqueadero ponga la denuncia, porque la Policía hace la investigación correspondiente y desde el gobierno distrital hacemos la inspección para identificar las debilidades y que los dueños de los parqueaderos asuman sus responsabilidades. Si un usuario deja la bicicleta y paga por su cuidado, el dueño del parqueadero no puede decir que no tiene nada que hacer”.