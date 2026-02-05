CANAL RCN
Internacional

Después de 15 años, Japón reactivará la central nuclear más grande del mundo

El tsunami devastador del 2011 impidió que la central siguiera operando. Más de 10 años después, puede tener una segunda vida.

Planta de Kashiwazaki-Kariwa.
Planta de Kashiwazaki-Kariwa. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 05 de 2026
09:57 p. m.
Hubo un sorpresivo anuncio en Japón. Resulta que en cuestión de días, volverá a ponerse en marcha la central nuclear más grande del planeta.

El 11 de marzo de 2011 cambió la historia del país asiático. Un terremoto de 9.1 en la escala de Richter ocasionó el impresionante tsunami que se llevó todo a su paso. Si bien el sismo se sintió durante seis minutos, lo que vino después fue catastrófico.

¿Por qué la cerraron?

Las olas superaban los 10 metros de altura, arrasando con edificios, casas, carreteras, oficinas y acabando con las vidas de miles. El epicentro fue la costa oriental de Honshu, la principal isla.

El sector nuclear no fue ajeno y se vio afectado. La catástrofe conllevo al accidente en la central de Fukushima Daiichi, en donde estaban operando seis reactores para cuando se presentó el terremoto.

Tanto el movimiento telúrico como el agua dejaron daños irreversibles en las líneas de alimentación eléctrica, equipos operativos y la estructura en general. Asimismo, hubo explosiones de hidrógeno, liberación de desechos al mar y altos niveles de radiación. Para los expertos, se acercó a lo ocurrido en Chernóbil.

Reactivación será el 9 de febrero

A pocos meses de cumplirse 15 años, la empresa Tokyo Electric Power Compnay le apuesta a la reactivación de la planta Kashiwazaki-Kariwa, la cual resultó perjudicada por lo acontecido en Fukushima.

Se espera que el 9 de febrero pueda funcionar nuevamente el reactor 6. Hace algunos días, ya se había intentado, pero sin el resultado esperado por una alerta en el sistema de monitorización de las barreras de control (necesarias para regular la potencia).

La ambiciosa idea se ha cocinado desde hace casi tres años. La planta cuenta con más de ocho mil megavatios, algo que no se encuentra en ninguna otra a lo largo del planeta.

