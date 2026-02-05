Esta es la costosa arma que tiene el ELN para derribar helicópteros en pocos minutos

Las operaciones militares en el Catatumbo revelaron los preocupantes métodos tecnológicos que usan los grupos armados, concretamente el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

RELACIONADO ELN habría secuestrado a médico y enfermera para atender a heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Después de un contundente golpe, se incautó un robusto arsenal. De todos los elementos, los uniformados se sorprendieron al encontrar un sofisticado inhibidor de señal capaz de interferir sistemas de navegación de aeronaves, cuyo valor alcanza los 500 millones de pesos.

Inhibidor es capaz de afectar las coordenadas

El equipo antidrones, conocido también como Spoofer, representa una amenaza grande para las operaciones. “Cualquier dispositivo que utilice GPS o con instrumentos que trabajan con base al posicionamiento pueden ser afectados porque le están ocasionando coordenadas falsas”, explicó Hamilton Mosquera, asesor internacional de tecnología, sobre los efectos del artefacto.

Por si fuera poco, el riesgo se incrementa cuando se trata de aeronaves tripuladas. El asesor precisó que un piloto se ve comprometido cuando las coordenadas son erróneas, siendo un detonante para accidentes mortales.

Esta es la millonada que cuesta

Este modelo es fabricado por la empresa Skyfend y la referencia es Spoofer GNSS. Dispone de tres funciones: defensa activa (en plenos combates), engaño direccional y denegación de área. Al ser portable, permite que cualquier persona lo pueda llevar en la espalda, dado que no es muy pesado.

RELACIONADO Condenan a cabecillas del ELN por el secuestro de periodistas en el Catatumbo

La naturaleza restringida de esta tecnología genera interrogantes sobre las redes de suministro de los grupos armados. Expertos en seguridad señalan que es un aparato tecnológico antidrón que no es tan fácil de adquirir, así sea en el mercado negro. Es más, hay mayor accesibilidad en las fuerzas armadas.

Para Mosquera, el Gobierno debe estar pendiente e instruirse en lo último de la tecnología. Si no lo hace, corre el riesgo, por un lado, de no saber a qué se enfrenta y, en consecuencia, confiarse con elementos que pueden ser obsoletos ante la amenaza real.